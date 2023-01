V roce 2004 jsem ukončila studium na Vyšší odborné škole ve Zlíně v oboru Diplomovaná porodní asistentka. Tehdy mě ale vůbec nenapadlo, že jednou budu takto vykonávat svoji současnou profesi. Postupnou praxí a nabýváním zkušeností jsem si ještě v letech 2013 až 2016 doplnila vzdělání, vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a získala titul bakalář. Už jsem byla jen malý krůček k tomu, abych začala na soukromo a letos v červenci to bude již pět let, co pracuji jako privátní porodní asistentka, spolupracující externě s porodnicí ve Vyškově. Kroky, které jsem podstoupila, obnášely spousty vyřizování, ale neodradilo mě to. První podmínkou byla registrace na Krajském úřadě v Brně na odboru zdravotnictví. Jsem evidovaná v Národním registru poskytovatelů zdravotní péče.

Můžete shrnout náplň vaší práce? Kterým ženám poskytujete své služby?

V první řadě to za práci nepovažuji. Je to poslání a člověka by to mělo především bavit, aby s tím žil v pozitivním souladu. Má v sobě nastaveno, že nikdy neví, kdy vyjede, a proto je nutné, aby byl vždy připravený k možnému výjezdu a to myslím, že se mi podařilo. Zaměřuji se na těhotné ženy, ženy během porodu a na ženy v šestinedělí. Nabízím poporodní návštěvu včetně laktačního poradenství a kontroly novorozence s odběrem novorozeneckého screeningu z patičky, a to i po ambulantním porodu. To znamená, že žena může již za čtyři hodiny po porodu odcházet i s miminkem domů.

Kterými způsoby vás ženy kontaktují?

Vyhledají si mě samy, buď na internetu na mých webových stránkách www.doprovodykporodu.cz nebo na facebooku, instagramu a na webu unie porodních asistentek, jež jsem členkou. Oslovují mě také na doporučení od kamarádky či známé, která se mnou rodila. Po prvním telefonickém či emailovém kontaktu se domluvíme na prvním termínu schůzky.

Co s nimi na schůzkách probíráte?

Ještě předtím ženám posílám dohodu, kterou s klientkou uzavírám včetně ceníku, aby měly finanční představu a věděly přesně, co péče obnáší. Detaily řešíme ještě před schůzkou popřípadě na prvním setkání. Velmi mi záleží, abych se s ženou viděla minimálně třikrát před porodem a z toho jednou i s další osobou, která bude u porodu, což je téměř ve sto procentech partner, manžel ženy. Je dobré se vzájemně poznat, abychom vše probrali před naším dnem D.

PETRA URBÁNKOVÁ



Soukromá porodní asistentka.



Externě spolupracuje s porodnicí ve Vyškově.



Působí ale po celé jižní Moravě.



Poskytuje zdravotní péči v porodní asistenci.

Jak vaše spolupráce s rodičkami dále pokračuje?

Před porodem si k němu s ženou nachystám i dokumentaci, kterou sepisujeme přímo v porodnici. Je to velká výhoda a ve Vyškově je zvykem, že už se během porodu nemusí vypisovat velká spousta administrativy během kontrakcí, kdy už se žena potřebuje věnovat svému tělu a jejímu dítěti. Žena má i možnost poznat předem prostředí, ve kterém bude rodit, a to je další důležitý význam. Během těhotenství samozřejmě řešíme i možné obtíže, které se mohly v průběhu těhotenství objevit, jsme neustále ve spojení. Spolupracuji s fyzioterapeutkou Lucií Slámovou, působící v Brně. Velmi zásadní je, aby fungovala spolupráce rodička, porodní asistentka a fyzioterapeut, který může dokonale připravit pánevní dno, ovlivňující porod.

Jak řešíte přípravy na samotný porod?

Jakmile se blíží jeho termín, je nutné, aby se žena důkladně připravovala. Prováděla masáž hráze, pila maliníkový čaj, jedla datle, lněné semínko a další. Používám i homeopatickou podporu, ovšem nikdy nikoho do ničeho nenutím, pokud jsou pro ženu některé kroky nepřijatelné. Musí se v tom zkrátka cítit dobře, a to je důležitý krok k úspěšnému porodu, stejně tak jako důvěra a odhození strachu za hlavu.

Kdy jste připravena k výjezdu za rodícími ženami?

Jsem čtyřiadvacet hodin na telefonu sedm dní v týdnu a připravena vyjet k porodum. Mám neustále u sebe telefon a tašku, ve které mám vše potřebné, co potřebuji mít na porodním sále. Používám hodně aromaterapii, masážní oleje, na prohřívání lávové kameny, když je třeba u porodu použiji i mexický šátek, byliny na vaginální napářku. Když porod začne odtokem plodové vody, žena mi zatelefonuje a dáme si zhruba za dvě hodiny sraz na porodním sále, uděláme příjem k porodu. Pokud se porod nerozběhne do čtyřiadvaceti hodin sám, vyčkáváme, ale většinou potom volíme možnost indukce. Nicméně můžeme ještě vyzkoušet homeopatickou podporu, akupresuru, akupunkturu, napářku. Jestliže porod začíná kontrakcemi, možnost vyšetření u prvorodičky v domácím prostředí s dobrým časovým dojezdem je možná, vždy je to o domluvě.

Seznamují se s maminky s podmínkami pobytu v předstihu?

Je zásadní, aby alespoň nahlédly na porodní sál a viděly ono prostředí, ve kterém budou přivádět svoje dítě na svět. Ve Vyškově probíhá jednou za měsíc den otevřených dveří a jistě je dobře využití této možnosti, aby si ženy a udělaly obrázek o prostředí, kde bude rodit. Ještě jsem se nikdy nesetkala s negativní reakcí, všem se ve Vyškově na porodním sále líbí.

V jakém prostředí přichází děti ve Vyškově na svět?

V každém případě potom následuje příjem na porodním sále. Každá žena má možnost k samostatnému pobytu na svém porodním pokoji. Ve Vyškově jsou v současné době čtyři porodní pokoje. Jeden je s vanou a se sprchou, velký prostorný, vyloženě vybízí k možnosti volného pohybu. Nicméně i menší pokojíčky, kterými disponuje porodní sál ve Vyškově jsou útulné a u žen evokují pocit bezpečí. Potvrzují to také reakce od mých klientek. Sociální zařízení a sprcha je přes chodbičku, je to jen pár krůčků a žena alespoň má možnost pohybu.

Můžete přiblížit vybavení těchto pokojů?

Každý porodní pokoj má aromalampu, červené světlo, což zajišťuje útulno. Na pokojích jsou i pomůcky typu: balon, burák, který slouží k napolohování mezi kolena, overball a žíněnka, na které se dá v poloze, kterou žena v závěru porodu volí, rodit.

Které polohy ženy zaujímají?

Nejčastější porodní polohy jsou u mých pacientek klek, dřep, ve stoje, na boku, v sedě. Před porodem se snažím nahřívat hráz, není to záruka, že hráz nepraskne, ale určitě podpoří k tomu, že se poranění můžeme vyhnout.

Co děláte po porodu?

Zahajujeme ihned bonding, nechávám dotepat pupečník. Po porodu provede lékař ve službě kontrolu ženy s případným ošetřením porodních cest. Celé dvě hodiny poté má žena možnost bondingu, což je samopřisátí miminka. V tento okamžik nechávám rodiče, aby měli možnost seznámit se s miminkem. V mezičase dopisuji dokumentaci. Před samotným vstáváním z lůžka se žena nají, kontroluji fyziologické funkce, stažení dělohy, krvácení. Vstáváme společně do sprchy, vážím, měřím miminko. Jakmile máme všechny tyto úkony provedeny, ženu předávám na oddělení šestinedělí k následné poporodní péči, popřípadě za dvě hodiny může odejít domů ambulantně v případě, že porod neproběhl v noci. Jinak odchází následující den po ranní vizitě. Pokud žena zůstává, mohu přijet na poporodní kontrolu ještě v době, kdy pobývá v porodnici nebo až do domácího prostředí.

Jak brzo potřebují matky kontakt s dítětem?

První okamžiky jsou důležité. Jak žena, tak dítě potřebují zpracovat obrovský výkon, který ze sebe oba vydali a užívat si první okamžiky zrození. Jistě, že se výjimečně může objevit nějaký stav, který to nedovolí, ale to je opravdu výjimečně. Vážení a měření se provede až za dvě hodiny po porodu miminka.

Co zahrnuje poporodní péče?

Je to především kontrola ženy po porodu včetně zavinování dělohy, očistků, laktace nebo měření fyziologických funkcí. Důležitá je také kontrola miminka, jeho pupíčku a celkové vyšetření novorozence. Kontroluji kojení, jak se dítě přisává k prsu, jak saje. Trénujeme kojící polohy a hodně povídáme. Hodnotíme zpětně porod z pohledu ženy, partnera i mě. Probereme výživu v šestinedělí, manipulaci s miminkem, přebalování a mnohdy i společně koupeme. Celkově to hodnotíme. Žena má možnost se na mě kdykoliv obrátit, pokud by se objevil problém. Popřípadě se na konci šestinedělí setkáme na poporodním rituálu. V tom spočívá moje péče.

Setkáváte se zájmem o domácí porody?

Občas se s tím setkávám. Nicméně já vždy ženy informuji o tom, že já doma porody nevedu. Pokud mají zájem o moji péči, tak porod povedu ve Vyškově. Pokud zájem mají a trvají na domácím porodu, musí se obrátit na porodní asistentku, která jim to zajistí. Já to neposkytuji.