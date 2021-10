Stejným počtem poslanců bude zastoupené i Hodonínsko. V lavicích usednou tři nováčci, a to kandidát koalice Pirátů a Starostů Martin Hájek a dosavadní ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík s Janou Bačíkovou za Spolu. „Jako velký problém vidím to, že je Jihomoravský kraj podfinancovaný. A určitě i kauzu štěrkopísku u Moravského Písku,“ míní Bačíková. Plánovaná těžba tam podle kritiků ohrozí podzemní zdroje vody.

Dva zástupce bude mít nově ve sněmovně Vyškovsko, a to starostu Bučovic Jiřího Horáka za koalici Spolu a ředitele kyjovské nemocnice Lubomíra Wenzla za ANO. V minulých čtyřech letech měl region nulové zastoupení. „Vyškovská stejně jako kyjovská nemocnice spadají do páteřní sítě krajských nemocnic. Takže řeší stejné problémy. Chci pracovat na systematickém řešení toho, aby bylo studium medicíny pro mladé lidi atraktivnější. A také na účinné motivaci již hotových, atestovaných zdravotníků, aby zahájili kariéru právě v nemocnicích našeho typu," přiblížil Wenzl.

/FOTO/ Stavba trati mezi Znojmem, Pohořelicemi a Brnem. Stejně jako přímý vlakový spoj Znojmo - Brno. To je priorita v oblasti dopravy pro znovuzvoleného poslance za ANO Davida Štolpy. Obdobně jako v minulém volebním období bude jediným zástupcem v dolní komoře parlamentu ze Znojemska. „Chci také pokračovat v podpoře podnikání a cestovního ruchu v regionu a v dalším rozvoji obcí na Vranovsku,“ vyjmenoval Štolpa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.