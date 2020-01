Městys je proslulý svým rybníkem Olšovec a autokempem. Každoročně jej navštíví desetitisíce lidí. Jedovnice jsou také přestupním uzlem hromadné dopravy. Veřejné záchodky tam ale chyběly.

„Když jsem chtěla na záchod, musela jsem naproti do restaurace. Až se to tady otevře, bude to lepší,“ popsala Marie Kabelková, která do Jedovnic pravidelně jezdí ze sousední vesnice. Veřejné WC lidé najdou v novém objektu, který stojí přímo u autobusové zastávky na náměstí. V něm bude sídlit také trafika. Součástí je i přístřešek a lavičky pro cestující.

„Jedovnice jsou dopravní uzel, kde se kříží autobusy na Vyškov, Brno a Blansko, takže zastávka si to zasloužila. Veřejné záchodky vyšly z potřeb občanů a také návštěvníků. Chyběly tady a museli jsem to řešit domlouváním nájmů po hospodách,“ uvedl jedovnický starosta Jaroslav Šíbl.

Stavba vyšla na dva miliony korun. V únoru se uskuteční její kolaudace. Pak se do ní přestěhuje trafika a otevře veřejné WC.

„Počítáme, že záchodky budou otevřené zřejmě od pěti ráno do desáté večer,“ uvedl jedovnický starosta Jaroslav Šíbl s tím, že stavba vyšla na dva miliony korun.

Veřejné WC mohou lidé na Blanensku využívat také například v Boskovicích, Blansku. Nedávno je otevřeli také v Letovicích.