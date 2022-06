Káočkovýho holoubka kopla pod keř, píše Hlaváček v knize, hantec chce do UNESCO

/VIDEO/ Miluje humor a propaguje brněnský hantec. První pohádkou, kterou přepsal do hovorové brněnské mluvy, byla pohádku o Otesánkovi. Inspirací mu podle jeho slov byla all inclusive dovolená na Djerbě, kde se přejedl. K přepisům do hantecu ho přivedla mimo jiné inspirace Frantou Kocourkem a jeho povídkou Jak zkalil Žanek Husa v Pakostnici. Teď vydal Honza Hlaváček už jedenáctou knihu.

Honza Hlaváček vnímá hantec jako slang se srdcem Evropy a v budoucnu by jej rád viděl jako nehmotnou památku UNESCO. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

První knihu mu přitom nechtěli vůbec vydat. Na vlastní náklady si tedy nechal udělat 550 výtisků. Za týden mu distribuční firma volala, že chce dotisk, protože lidi všechno vykoupili. „Šel jsem do knihkupectví a pod mojí knihou bylo něco zastrčené. Myslel jsem, že to bude nějaký průšvih. A tam bylo napsané TOP bestseller," vzpomíná s úsměvem Hlaváček. Pokračoval vydáním vtipů a další knihy pohádek. Vydavatelství, které dřív neměly zájem, mu začaly chtít knihy vydávat. „Nakonec jsem vyměkl a jedno vydavatelství jsem vyzkoušel. Potom jsem přešel k brněnskému nakladatelství, tam si rozumíme a je to pohoda vánek," popisuje spisovatel. Rostliny v parfémech: v brněnské botanické zahradě zavoněla nová výstava Jeho poslední kniha s názvem To nechceš! je odkazem na jeho dlouholeté hraní na svatbách. „Celý život jsem byl muzikant, hrál jsem na tancovačkách. Když jsem na staré kolena začal psát knihy a vystupovat s hantecem, tak jsem tu, jak my říkáme, muzikantskou prostituci opustil," říká Hlaváček. V knize s lehkým nádechem hantecu s odstupem vzpomíná na všechny příhody, které na více než 400 svatbách zažil. Káočkovej svatební holoubek Podle jeho slov je pro muže kniha vtipná, pro ženy je to z pohledu nevěsty horor. Jako jednu z příhod vzpomněl například svatbu v hotelu Allvet u Vyškova. Bylo pravé poledne a novomanželé se chystali vypouštět holoubky. Nevěstin holoubek ale po patnácti minutách v jejích dlaních už nevzlétnul. „Holoubek spadl jak šutr dolů a nevěsta, aby zachovala dekorum, tak začala do holoubka bílou lodičkou zlehka kopat. Když pochopila, že je totálně káočkovej, tak ho ukázkovým bodlem kopla pod keř," směje se muzikant. S hantecem sklízí úspěch i v Čechách. „I když tomu Pražáci nerozumí, tak se smějí. A to se mi líbí," říká Hlaváček. Koncentraci slangových výrazů ve větách upravuje podle publika. „Věty ozdobím nějakým obratem tak, aby to bylo vtipné. Jinak se před tím ti lidé uzavřou, když tomu nerozumí," vysvětluje. Hantec upadá Hantec podle něj dnes upadá. Příčiny vidí jeho propagátor například v neznalosti němčiny. Může to být také tím, že mladí lidé už nejsou zvyklí o textu tolik přemýšlet, jako tomu bylo například za dob cenzury. Hantec je postavený na tom, že se něco řekne a když se nad tím člověk zamyslí, tak je mu odměnou ta vtipnost," popsisuje Hlaváček. Jako učitel se sám snaží mladé lidi s hantecem sbližovat. „Prvního září řeknu tak debrecínky zdarec, hoďte sicnu, čučku do komplu a vemte si mausnu," říká učitel. Hantec vnímá jako živý jazyk, který se vyvíjí. Kromě toho jej ale bere jako životní filozofii, postoj a stav duše. „Je to o tom přemýšlet nad tím, jak dělat kravinky,"popisuje. Policisté pochodovali po Náměstí svobody. Nováčci přísahali, podívejte se Kromě psaní knih a vystupování s hantecem přenáší dlouholetý muzikant slang i do hudby. A to jak v autorské tvorbě, tak v předělávce známých písní. Úspěšná byla například jeho písnička Betelná koc, nazpívaná na motivy hitu Báječná ženská. Hantec je podle něj slang se srdcem Evropy a v budoucnu by jej rád viděl jako nehmotnou památku UNESCO, podobně jako modrotisk nebo jízdu králů.

