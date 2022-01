Příprava místa trvala déle než rok. Nutné bylo vybudování ocelového schodiště a lávky nad stropem krytu. Z okolí navíc musely zmizet balvany a suť. Nyní jeskyňáři čekají na stanoviska ochránců přírody a báňského úřadu. Nová trasa měří bezmála sedm set metrů, z toho úsek v přírodní chodbě je dlouhý asi osmdesát metrů.

„Turisté vyrazí bez elektrického nasvícení. S čelovkami na helmách a v oblečeni, které si lze zašpinit či v overalech. Návštěvníci v malých skupinách maximálně deseti lidí projdou i část Nízké chodby jeskyně, která výškou dělá čest svému jménu,“ uvedl mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

Prohlídka chodby v podřepu však turisty odmění pohledem na tenká brčka, duté krápníky připomínající makaróny. Na stěnách jeskyně uvidí také historické podpisy dobových návštěvníků.

„Přes zábradlí nahlédnou i do jedné z devíti propastí ve Výpustku. Na rozdíl od klasické cesty krytem není nová trasa bezbariérová. Její délka bude 690 metrů a prohlídka potrvá zhruba osmdesát minut. Vycházet bude ze zájmu po rezervaci předem, účastníci musí být starší šesti let,“ doplnil Gejdoš.

Správa jeskyní podle něj již několik let úspěšně provozuje zážitkovou trasu Po stopách Nagela ve spodních patrech Sloupsko-šošůvských jeskyní. Ta je ale fyzicky náročnější, její účastníci musí mít nejméně deset let.

Před epidemií koronaviru navštívilo Výpustek přibližně 20 tisíc lidí ročně. Podle průvodce Jaroslava Ondráčka má řada z nich jedinečné prostory v paměti jen kvůli armádnímu krytu a vojenskému využití. Přitom známá historie jeskyně je sahá 40 tisíc let nazpět.

Výpustek nacházející se poblíž obce Křtiny je trvale otevřený od března 2008. Tahákem je expozice Jeskyně a lidé. S audiovizuálními, grafickými a trojrozměrnými předměty, ukazující vazbu jeskyní a člověka.

Podle krasového badatele Petra Zajíčka je kolem Výpustku stále řada otazníků. V jeho podzemí se zřejmě ukrývá velké krasové jezero. „Ve dvacátých a třicátých letech zde podzemí zkoumal badatel Josef Urbánek. Dochovala se po něm mapa. Podle ní ve Výpustku objevil největší krasové jezero ve střední Evropě. O délce 128 metrů. Jenže za druhé světové války armáda zasypala přístupové cesty a od padesátých let po jezeře marně pátrají generace badatelů. Já té mapě ale věřím,“ řekl Zajíček.

HISTORIE VÝPUSTKU V KOSTCE

Historie jeskyně je zmapována 40 tisíc let nazpět. První pravěcí lidé obývali Výpustek zhruba před 12 000 lety. První zmínky o pravidelných vstupech a výzkumech podzemí jsou ze 17. století. 19. století bylo stoletím výzkumů a dalších úprav návštěvnické trasy majiteli jeskyně. Tím byl rod Lichtenštejnů. Následující století se pak na jeskyni podepsalo drastickým způsobem. V letech 1923 až 1932 se ve Výpustku těžily fosfátové hlíny. Dělníci odstranili velké množství naplavenin. V roce 1938 jeskyni převzala Československá armáda. „Jeskyně byla její činností nadále devastována. Byly odstříleny přepážky a výběžky stropů, do jeskyně jezdila nákladní auta. Výpustek se stal vojenským skladištěm,“ popsali jeskyňáři tehdejší stav unikátních prostor.

V letech 1943 až 1945 vybudovali ve Výpustku nacisté podzemní továrnu na výrobu součástek do leteckých motorů. „Podlahy překryly vrstvy betonu, boční chodby byly zazděny, zbudována podzemní kotelna, vyraženy větrací komíny, nad řadami strojů zavěšeny přístřešky. Denně se zde v nepřetržitých směnách střídalo až 1200 dělníků a 120 úředníků, většinou totálně nasazených. Protože při ústupu na konci války nestačili Němci zařízení evakuovat, objekt zapálili a zčásti náložemi vyhodili do povětří. Tím dokonali zkázu přírodního unikátu,“ dočtou se turisté na webu Výpustku.

Po válce se jeskyňářům podařilo obnovit některé vstupy do bočních chodeb a propastí. O patnáct let později postavila československá armáda na stejném místě přísně utajené velitelské pracoviště s podzemním protiatomovým krytem. To bylo v systému přísně tajného bojového charakteru až do konce roku 2001. O pět let později převzalo celý areál od armády ministerstvo životního prostředí a správa jeskyní. Ve zkušebním provozu otevřeli jeskyňáři Výpustek na podzim 2007. Na ostro začal fungovat v březnu následujícího roku.