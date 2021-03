Jen co se rozplynula ranní mlha, parta cestářů zastavuje u pět centimetrů hlubokého a na délku víc než půlmetrového výmolu mezi Žabčicemi a Pohořelicemi na Brněnsku. Je jednou z mnoha děr, které toho dne musí osádka oranžového vozu ve svém rajónu zalepit. „Letošní zima je z těch horších. Cesty jsou víc popraskané,“ říká nad výtlukem zkušený jihomoravský silničář Petr Lenner. Na údržbě se podílí již jedenáctou sezonu.

Střídání chladných a teplejších dní, sněžení, dešťů, ranní namrzající mlhy či ledovka, to vše dává silnicím v kraji řádně zabrat.

„Děláme zimní vysprávku. V případě, že nevydrží, na jaře ji nahradí klasická teplá balená směs,“ povídá na místě pracovník cestmistrovství Mikulov.

U žabčického hřbitova silničáři neztrácejí čas. „Menší a plytké výtluky se musejí vykopat. Tento má hrany, stačí ho vymést, nahřát, aby se pěkně spojil s novým materiálem. Zasypáváme ho studenou asfaltovou směsí. Upěchujeme ji a navrch přihodíme písek,“ popisuje Lenner.

Jeho kolega po dokončení nahřívání propanbutanovým hořákem lopatou rozhrnuje drť, kterou muž do díry sype z pytle. „Tady jsme spotřebovali asi třicet kilogramů asfaltové směsi. Obvykle je to za celý den zhruba pět set kilo, ale někdy až tuna. Záleží vždy na velikostech výtluků,“ přibližuje Lenner.

Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje už má doložené čísly, že aktuální zimní sezona se oproti předchozím prodraží. „V posledních letech nás opravy po zimě stály zhruba osmdesát milionů korun. Kvůli letošní náročnější zimě a zvýšeným cenám vstupů očekáváme výrazně vyšší náklady. U údržby je to zatím téměř o dvacet milionů více než loni,“ počítá provozní náměstek Milan Macháček.

Upozorňuje, že vysprávky jsou pouhou provizorní záplatou. „Pokud by měly být silnice opraveny souvisle, tak jak by byla představa nejen řidičů, ale i naše, bude to ve stovkách milionů,“ uvádí.

Problematickým úsekem je podle něj například silnice II/395 Zastávka u Brna, která se vlivem silného provozu a podmínek letošní zimy dostala do havarijního stavu. Bude tam nutná souvislá oprava vozovky. „Komplikované jsou pak především úseky, které je nutné udržovat inertním posypem, jedná se o chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma vodního zdroje. Na těchto úsecích je nutná zvýšená intenzita posypu, ten se zajíždí nebo odlétne na krajnici," zmiňuje problémy provozní náměstek jihomoravských silničářů.

Program potřebných oprav od silničářů mají nyní na stole radní Jihomoravského kraje.

Server vymoly.cz evidoval v pondělí jen v Brně a blízkém okolí dvě stě nahlášených výtluků, z toho téměř polovinu označil jako již opravených.

Zimní náklady silničářů v kraji

- Náklady na zimu 2020/2021 jsou zatím zhruba o 19,5 milionu korun vyšší oproti minulé.

- V posledních letech stály Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje opravy po zimě asi 80 milionů, letos je jasné, že se výrazně prodraží.

- Celkově doposud spotřebovali 30 381 tun posypového materiálu na krajských silnicích, z toho 14 655 tun soli.

- V minulé zimní sezoně to bylo pouze 19 403 tun posypového materiálu, z toho 8 619 tun soli.