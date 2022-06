Espresso si od robota nechala ve středu dopoledne připravit například Olga Kadrmasová Kšicová. „Je to příjemný zážitek. Manžel si tu nechal vyrobit mléčnou kávu s jeho fotkou. Překvapilo mě, jak to robot pěkně vytiskl,“ řekla žena.

Hlavním účelem robota je přilákat lidi do muzea a ukázat jim moderní technologie. „Návštěvníci kavárny se seznámí s procesem automatizace u profese, kterou běžně vykonává člověk. Robot zachází s nádobím, obsluhuje kávovar a další přístroje. Nechceme být nějaké zastaralé muzeum z devatenáctého století, ale nadčasová instituce, která jako baristu zaměstnává robota,“ svěřuje se Jan Press, ředitel Uměleckoprůmyslového muzea a autor nápadu na kavárnu s robotickou rukou.

V Česku ojedinělá umělá inteligence umí kromě kávy servírovat i horkou čokoládu, chlazenou vodu či sušenky. „Aktuálně jsme mu nechali naprogramovat výběr z šesti typů kávových produktů. Na ty s mléčnou pěnou dokáže vytisknout selfie fotku zákazníka nebo nápis, který si vybere. Ceny nápojů začínají na deseti korunách za sklenici vody, aby bylo pro lidi motivační robota používat,“ sdělil Press.

Vesmírná odysea a zlomyslný robot

Robot dokáže být občas zlomyslný. „Jsou to někdy až legrační situace. Pokud se mu hned napoprvé nepodaří vytáhnout sušenku, prostě vám ji nedá. Občas položí na tácek lžíci a na ni šálek kávy, takže lidé mají pocit, že to vylije, ale on to nevylije,“ usmíval se Press.

A pokračuje: „Skleničku s vodou bere tak temperamentně, že vytváří velkou vlnku. Pokud mu skleničku například přilepíme, on ji tahá pořád stejnou silou a je schopný ji i rozbít. Dělá to, co mu bylo naprogramováno. Je závislý na lidském faktoru a špatně naskládané věci do podavače nedokáže rozlišit,“ informoval autor nápadu.

Kavárna Café Robot funguje od května. Autorem prostoru je architekt Marek Jan Štěpán, jemuž se inspirací stala Vesmírná odysea Stanleyho Kubricka. Z důvodu bezpečnosti musí robot pracovat za skleněnou přepážkou. „Jedná se o robota běžně používaného v průmyslové výrobě, takže je naučený na určité činnosti a při kontaktu s člověkem se nezastaví a může ho zranit. Je schopný fungovat čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu několik let vkuse,“ vysvětloval Press.

Do budoucna se robot doučí i nové funkce. „Lidé ho budou moci přes aplikaci v telefonu aktivovat, tak, aby jim spustil písničku, na kterou jim zatančí třeba Macarenu. Navíc bude umět měřit čas a ukazovat, za jak dlouho připraví vybraný nápoj. Pomocí kamery bude snímat svoji práci, takže návštěvník uvidí přípravu nápojů z jeho perspektivy,“ doplnil ředitel.