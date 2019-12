Cena jejich kaprů je stejná, jako v předchozích letech. „Kilogram budeme prodávat za pětaosmdesát respektive pětadevadesát korun v případě výběru přímo u nás na sádkách v Jaroslavicích. Ve Znojmě pak budeme prodávat za devětaosmdesát respektive devětadevadesát korun,“ řekl vedoucí jaroslavického střediska Rybníkářství Pohořelice Martin Kozlík. Prodej začíná ve čtvrtek devatenáctého prosince.

Na blanenských sádkách Na Sloupečníku začali rybáři kapry prodávat už ve středu. „Prodávat budeme až do pondělí 23. prosince, na Štědrý den neprodáváme nikdy. Největší zájem lidí očekáváme tuto sobotu. Kapry prodáváme živé a cena je 99 korun za kilogram,“ sdělil předseda blanenské pobočky Moravského rybářského svazu Martin Sklář.

Štědrovečerní tabuli si bez tradičního kapra nedokáže představit Daniela Černá ze Znojma. „Kapra ještě nemáme, ale už se chystáme na nákup. Budu dělat klasickou rybí polévku se smetanou a krutony, hlavní chod bude smažený kapr a také pečený na víně s cibulkou a zeleninou. K tomu samozřejmě bramborový salát,“ pochlubila se.



Na tradici poukazuje také šéf Rybníkářství Pohořelice. „Dokážete si představit, že by Američané na Den díkůvzdání měli na stole něco jiného než krocana? My máme zájem na tom, aby i naši lidé drželi tradici. A kupovali raději naše ryby než ty z dovozu. Také proto i přes nárůst nákladů necháváme ceny kaprů stejné,“ podotkl Osička.



Vánoční prodej ryb už odstartovali také rybáři a obchodníci v Hodoníně. Až do třiadvacátého prosince prodává Rybářství Hodonín své šupináče jak v Hodoníně, tak třeba v Dolním Benešově. „Prodejna v Hodoníně je otevřená od sedmi hodin ráno do šesti hodin večer. Nabízíme sladkovodní živé ryby všech druhů. Bohužel ne vždy můžeme nabídnout celý sortiment. Pokud lidé chtějí mít jistotu, že požadovaný druh ryby máme na prodejně, je ideální, když nám předem zavolají,“ napsali zástupci rybářství na svých internetových stránkách.



Kapra v Hodoníně lidé koupí v ceně devadesát korun za kilogram, v nabídce však jsou i další sladkovodní ryby.



Už ve čtvrtek začnou v Dukelské ulici ve Vyškově prodávat kapry a další ryby rybáři z Rybářství Tovačov. „Výběr kapra budeme mít v ceně sto pět korun za kilogram. Jde o kapry od dvou a půl kila do osmi kilogramů,“ řekl za rybářství Alois Najman.