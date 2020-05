Klenoty Wankelovy sbírky. Do starší doby železné zavede princezna z Býčí skály

Kopie dobových šatů a šperků. Pohled do tváře a turisté se rázem přenesou časem o více než dva a půl tisíce let zpět. Do starší doby železné. Expozici Cesta do pravěku Blanenska v Muzeu Blanenska totiž rozšíří unikátní socha takzvané princezny z Býčí skály.

Z Býčí skály do muzea. Blanenští vystaví unikátní sochu princezny. | Foto: Muzeum Blanenska