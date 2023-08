Přestože služba vznikla v Brně, zákazníci si úklid hrobu mohou objednat na jakémkoli hřbitově v České republice, a to včetně těch nejmenších. „Jsme schopni zajistit úklid i na hřbitově na okraji vesničky, kde v okruhu třiceti kilometrů nikdo není. Ta se díky naší síti vyškolených spolupracovníků, které máme ve všech krajích, může nacházet i na druhé straně republiky. Pokud by se tam nikoho z nich nevyplatilo poslat, máme v rezervě další zdroje lidí, jako jsou uklízečky, hodinoví manželé a podobně. Zaučíme je prostřednictvím videohovoru a zašleme jim manuál se vzorovým úklidem,“ popsal Pelán.

Její zájemci jsou typicky lidé z menších obcí, kteří se přestěhovali do většího města a domů už nejezdí. „Situace je taková, že někdo má rodinu například na malém městě za Plzní a v mládí odejde například do Brna . Dnes už je takovému člověku přes padesát a má pochované rodiče. Do svého rodného města však už nejezdí nebo maximálně jednou za rok, nikoho už tam nezná a není tak nikdo, kdo by se mu o hrob staral,“ uvedl Pelán.

Jejich cílem je zákazníkům úklid hrobu co nejvíce zjednodušit. Ti si tak během několika málo minut vyplní na stránkách Andělské služby jednoduchý formulář, kde odpoví na základní otázky, jako například, kde se hrob nachází, zda si přejí jednorázový úklid nebo ho chtějí udržovat pravidelně, a to dvakrát ročně nebo čtyřikrát ročně po dobu jednoho až dvou let. Zákazníci se také mohou rozhodnout, zda si přejí připlatit za květinu nebo věnec, v ceně je totiž pouze svíčka. Pokud zákazník neurčí jinak, úklid se pak uskuteční do čtrnácti dnů od objednávky a zákazník následně obdrží fotku před a po.

Cena jednorázového úklidu je osmnáct set korun s výjimkou prvního, který zákazník dostane za polovinu. Objednávka se však může vyšplhat až k deseti tisícům. Přestože úklid každého hrobu je jinak časově náročný, cena je fixní a zákazník ji platí dopředu. Pelán proto přiznává, že majitelé pěstěnějších hrobů doplácí na ty, jejichž hroby jsou zcela zdevastované.

Byl od krve a křičel bolestí. Svědkyně popsala spor kvůli drogám v Židenicích

V současné době mají Andělské služby po celé České republice vyšší desítky zákazníků, na jižní Moravě jsou to pak zatím spíše jednotky. Pelán to připisuje tomu, že službu spustili koncem prosince minulého roku a hlavní sezóna, která v pohřebnictví připadá na začátek listopadu u příležitosti svátku Památky zesnulých, je teprve čeká. Navýšení počtu zákazníků také očekávají v období Vánoc. „Předpokládáme, že v tomto období se počet zákazníků zvýší na dvojnásobek,“ dodal Pelán. Jejich cílem je do konce tohoto roku obsloužit stovky zákazníků po celé České republice a příští rok dosáhnout tisíců.

K tomu je však skeptický předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl. Do péče o hroby se totiž podle něj promítne momentální růst cen. Lidé si tak hrob podle něj jednou za rok raději uklidí sami. Pozorovat je to možné na tom, že nemalá část lidí už volí v dnešní době například pohřeb bez obřadu.

Kam za houbami na jihu Moravy? Podívejte na úlovky houbařů, sbírají i v parcích

Údržbu hrobu si navíc lidé mohou objednat u příslušné hřbitovní správy, která by takovou službu měla standardně nabízet. Připouští však, že ne všude se tak děje. „Každá hřbitovní správa má svého hrobníka, který se o hřbitov stará, a kterého si pozůstalí mohou objednat. Pravdou je, že ne každá hřbitovní správa je však funkční. Navíc když dva dělají totéž, není to totéž a ne vždy je to udělané kvalitně. Jsou výborné hřbitovní správy, ale i mizerné. Bohužel u nás není možné provozovat soukromé hřbitovy, které by tyto služby zlepšily. Jedná se tak o příspěvkové organizace, které mají finanční prostředky od obcí jisté a nejsou nuceny si na sebe vydělat,“ vysvětlil Mangl.

Přestože zákazníci Aleš K. a Alena L. se Andělské služby nakonec rozhodli využít, Andrea Číšecká by o ni zájem neměla. Pokud totiž podle ní na hrob nikdo nechodí, není důvod jej dále zachovávat. „Hrob má přece především význam pro pozůstalé,“ uvedla žena.