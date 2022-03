Hasiči předpokládají, že míst v prvním patře pavilonu B bude postupně ještě přibývat. Vedení kraje odhaduje, že by postupně na výstavišti mohlo vzniknout místo až pro maximálně sedm set osob. „Nicméně nemělo by se jednat o dlouhodobou variantu, ubytované pak budeme přesouvat do tělocvičen či jiných prostor,“ poznamenala Markéta Chumchalová z tiskového oddělení Jihomoravského kraje.

Hořela hala v brněnských Modřicích, hasiči požár likvidovali pět hodin

Pro vznik budoucích míst proto hasiči stále ještě poptávají především matrace, skládací a nafukovací lehátka, případně i karimatky či spacáky. Věci přebírají hasiči bez časového omezí přímo v pavilonu B. Vstup je možný přes bránu číslo 4, u servisních dveří číslo 2, které se nacházejí v zadní části pavilonu.

Vedení kraje nyní řeší také nouzové ubytování ve dvou okresních městech. Aktuálně se budují a vybavují prostory v tělocvičnách v Hodoníně a v Mikulově. V plánu je i Znojmo. „I v této souvislosti platí, že akutně sháníme do těchto prostor lehátka, kterých je teď nedostatek, aby tam měli lidé na čem spát,“ vyzvala s prosbou Chumchalová.