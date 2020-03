Ministerstvo zdravotnictví v neděli potvrdilo první tři případy nákazy koronavirem. Jednou z nakažených je i mladá Američanka. Žena studuje v italském Miláně a do Prahy přicestovala jako turistka.

Nemocná nyní leží v pražské Nemocnici Na Bulovce. Předtím se údajně měla pohybovat v Brně. „Krajská hygienická stanice prověřuje pohyb americké dívky po Brně,“ sdělila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. Žena měla v Brně pobývat z pátku na sobotu. Situací se bude zabývat bezpečnostní rada kraje.

Bezpečnostní rada státu se kvůli nákaze rozhodla pozastavit lety z Milána, Benátek, Bologně a Jižní Koreje. Podle vyjádření ministra Havlíčka se omezení týká i linky z Bergama do Brna.

Jak přesně lety z italského Bergama na brněnské letiště vláda omezí, zatím není jisté. „Zatím nemáme žádné informace, jakmile je dostaneme, vydáme prohlášení,“ uvedl mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec.

Z Itálie létají spoje do Brna pravidelně ve středu a v neděli. Cestující z posledního letadla lékařskou pomoc na letišti nevyužili.

Dopravce RegioJet kvůli koronaviru pozastavil provoz veškerých autobusových spojů mezi Českou republikou a Itálií. „Jedná se o autobusové linky Praha - Brno - Benátky - Řím a zpět a Praha - Miláno a zpět. Cestujícím, kteří mají rezervace na spoje jedoucí příští týden, bude umožněna buď přerezervace na spoje, které jedou během tohoto týdne, tak aby měli možnost vrátit se zpět do České republiky a nezůstali v Itálii bez dopravy. Nebo jim bude umožněno zrušení cesty a vrácení peněz bez stornovacího poplatku," uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

RegioJet současně ruší stornopoplatky u všech jízdenek zakoupených z a do Itálie, a to zatím pro všechny cesty s termínem jízdy do 31. 3. 2020.

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová v pondělí rozhodla v souvislosti s koronavirem o zastavení výuky v areálu školy a vyhlásila pro studenty samostudium. Opatření platí od úterý 3. března do 15. března s možným prodloužením dle dalšího vývoje. „Uzavřená bude i studentská menza, knihovna, studovny a počítačové učebny. Studenti by měli případný vstup do kampusu výrazně omezit. Rektorka současně z preventivních důvodů až do odvolání zakázala od příštího týdne všechny hromadné akce v areálu školy," uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.

Jihomoravská záchranná služba upozorňuje, aby lidé jen kvůli informacím o koronaviru nevolali na linku 155. „Tísňová linka slouží pro volání v případě, že je ohroženo zdraví či život. Nemáte-li zdravotní potíže a chcete se jen informovat, kontaktujte infolinku Státního zdravotního ústavu, a to na čísle 724 810 106 nebo 725 191 367," upozornila mluvčí krajské záchranky Michaela Bothová.

Zároveň doporučuje, že pokud lidé přicestovali v posledních čtrnácti dnech z oblasti nákazy nebo měli kontakt s někým, kdo v této oblasti pobýval, a mají horečku, kašel nebo dušnost, pak mají zůstat doma. „Měli by minimalizovat kontakt s ostatními lidmi a o dalším postupu se poradit na infolince Státního zdravotního ústavu. Objeví-li se příznaky jako zvýšená teplota či horečka, kašel nebo dušnost, je vhodné kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře a postupovat dle jeho pokynů," upozornila.

Koronavirus se podle odborníků přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. „Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem, jako například chřipka. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví neustupujícími horečkami, které mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle. Mezi nejohroženější skupiny patří senioři, chronicky nemocní, osoby s oslabenou imunitou či děti," doplnila Bothová.

Vhodné je podle ní nepanikařit, dodržovat pravidla hygieny, umývat si řádně ruce, případně používat desinfekci. Zároveň je vhodné vyhýbat se místům s větším množstvím lidí.