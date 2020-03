Deset Jihomoravanů je podle hygieniků momentálně v karanténě. V celé České republice je aktuálně čtyřiašedesát nakažených. Denně řeší pracovníci jihomoravské epidemiologie stovky telefonických dotazů veřejnosti.

Zatímco jižní Moravě se nákaza zatím vyhýbá, nový případ v úterý večer zaznamenali ve vedlejším kraji. Nový typ koronaviru má první člověk na Vysočině. "Jedná se o muže ročníku 1964, který se vrátil z dovolené v italské Lombardii," informovali zástupci ministerstva zdravotnictví na svých webových stránkách.

"Mohu potvrdit, že nakažený je skutečně ze Žďárska. V tuto chvíli konáme patřičná opatření a kontaktujeme příslušné orgány. Víc k tomu ale sdělovat nemohu," řekla Deníku vedoucí žďárského protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice Renée Mašová.

Kvůli hrozbě koronaviru jsou od středy zavřené brněnské základní, střední školy a vysoké školy. Úterní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zrušilo také všechny akce s více než sto účastníky. Lidé se tak nedostanou do většiny kin, divadel, na plesy nebo například do Moravské zemské knihovny.

Navzdory mnoha opatřením v Brně zůstává zatím otevřená třeba brněnská zoo. Přijala nicméně řadu opatření, ruší například kroužky pro školáky, výukové programy, workshopy a všechny osvětové akce. Zachovaná zůstane výuka pro účastníky z mateřských škol a činnost mateřského centra SEV Hlídka v omezeném provozu.

Omezený provoz oznámil ve středu vyškovský akvapark. Kapacitu kvůli prevenci snížil na maximálně devětadevadesát plavců.

Také městská policie Brno ruší zbývající plánované aktivity vzdělávacího programu Senior akademie. "Posluchači obou ročníků přijdou o dva přednáškové bloky, pohybové kurzy a exkurzi na dispečinku brněnského dopravního podniku. Ačkoliv nenaplní počet do sta lidí, jedná se o ohroženou skupinu," vysvětlil mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Kvůli nákaze od čtvrtka zavírá i brněnská vila Tugendhat. Návštěvníci se do ní nepodívají minimálně do konce března, dále podle situace. Lidem, kteří si již vstupné zakoupili, vila peníze vrátí.

Svérázně vyřešili zavírání základních a středních škol některé brněnské restaurace. Například Akát v Bystrci nabízí speciální polední menu pro školáky. „Jedná se o menu č. 1, 2, 3, 4 pro děti za zvýhodněnou cenu 85 korun za porci. Menu platí až do odvolání státem stanoveného volna ve školách pro děti,“ zveřejnili na svém facebooku.

Rodičům během uzavření škol pomáhají také v pivovarské restauraci Moravia. I tam nabízejí menu pro školáky od středy do pátku za 85 korun.

Za uplynulých čtyřiadvacet hodin v rámci opatření kvůli koronaviru policisté v celé republice zkontrolovali 43 382 aut, z toho změřená teplota u 15 484 lidí. Policisté odstavili 162 vozidel s podezřením na onemocnění koronavirem a do karantény převezli tři lidi. Kontroly se týkají i haničních přechodů v Hatích na Znojemsku, u Mikulova a na dálnici D2 u Lanžhota na Břeclavsku.

RegioJet v návaznosti na zvýšený zájem o cestování studentů při návratu ze škol v úterý a ve středu operativně posílil spoje včetně Brna. „Postupujeme takto vždy, když je zvýšená poptávka po cestování,“ uvedl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.



V případě zrušení cesty mohou lidé standardně stornovat jízdenky on-line, a to do čtvrt hodiny před odjezdem bez stornopoplatku.



RegioJet už v minulých dnech posílil dezinfekci souprav a autobusů v rámci úklidů, zejména na dotykové plochy. „Personál byl vybaven osobními dezinfekčními prostředky a na vybraných mezinárodních linkách z České republiky také digitálními teploměry a ochrannými rouškami pro případ, že by je bylo nezbytné použít. V případě, že to situace vyžaduje, může personál cestujícímu změřit teplotu a na základě toho zvolit další postup,“ přiblížil Ondrůj.

V současné době zaměstnanci dopravce do všech vlakových spojů RegioJetu umisťují dezinfekční prostředek a informace pro cestující tak, aby jej mohli využít po umytí rukou na toaletách.



Dopravce také dočasně přerušil veškeré autobusové spoje směřující z České republiky do Itálie, případně tyto spoje zkrátil jen do Švýcarska.