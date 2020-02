Zatímco na brněnském letišti žádné podezření na koronavirus zdravotník nepozoroval, ve Fakultní nemocnici Brno je od středy hospitalizovaný pacient s podezřením na koronavirus. „Byl v severní Itálii. Nyní je na klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice v Bohunicích. Odebrali jsme vzorky a výsledky poslali do pražského ústavu,“ sdělil mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Výsledky budou pravděpodobně ve čtvrtek odpoledne.

Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně v úterý vyšetřila lékařka pacienta, který se vrátil z italských hor a měl zvýšenou teplotu. „Po zjištění destinace se náš zdravotnický personál převlékl do speciálních obleků a vybavil ochrannými pomůckami. Dvacetiletého muže vyšetřil, situaci konzultoval i s krajským epidemiologem,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Lipovská.

Epidemiolog pacientovi doporučil dvoutýdenní domácí karanténu. „Muže jsme poučili a v případě zhoršení stavu bude volat na Kliniku infekčních chorob do Fakultní nemocnice Brno,“ doplnila Lipovská.

Zda jde o stejného člověka jako ošetřili v úterý ve Fakultní nemocnici u svaté Anny zástupci bohunické nemocnice nepotvrdili. Žádného jiného pacienta s podezřením na koronavirus ve svatoanenské nemocnici zatím neošetřili.

Svatá Anna má momentálně zásobu roušek na jeden měsíc. „Už jsme objednali další kusy, abychom měli stálou rezervu na čtyři měsíce,“ sdělila Lipovská. Nové roušky naskladní příští týden.

I nadále platí zvýšená hygienická opatření ve všech prostorách brněnského letiště. Při nedělním příletu linky bude opět lékař připravený cestujícím pomoci. „Opatření budou platit do doby, než krajská hygienická stanice, ministerstvo zdravotnictví či vláda nerozhodnou jinak,“ doplnil Splavec.

Na riziko nákazy jsou připravení i záchranáři. „V době příletů letadel z Bergama, což je zasažená oblast, bude v pohotovosti speciálně proškolený tým schopný vyjet na brněnské letiště a postarat se o některého z cestujících,“ uvedla jejich mluvčí Michaela Bothová.

Z Bergama do Brna létají letadla dvakrát týdně, a to ve středu a v neděli.

Zavedená opatření jsou preventivní. Měřit teplotu zatím zdravotníci cestujícím na letišti nebudou.

Zástupci brněnského letiště ve středu zatím aktualizované oficiální vyjádření ze strany letiště v Bergamu nedostali, ale situaci v Itálii monitorují z italských a světových médií a sociálních sítí. "Z vyjádření italského ministerstva zdravotnictví víme, že jak při odletu, tak příletu dělají kontrolu, a pokud pacient jeví známky nákazy koronavirem, je převezen do karantény," sdělil Splavec.

Vývoj situace v severní Itálii sledují také v dopravní společnosti Moss Logistics v Hustopečích na Břeclavsku. „Do míst, která jsou v karanténě, pochopitelně nejezdíme. To ani není možné. Nicméně do severní Itálie ano. Aktuálně máme v Itálii několik řidičů, kteří nám dávají zprávy, jak to v zemi momentálně vypadá. Jeden z nich nám například říkal, že v podniku, ve kterém vykládal zboží, dostal respirátor i ochranný oblek. Kromě toho vyplňoval dotazník, kde se jej ptali, zda nepobýval v poslední době v Číně, případně zda z Číny nepřiletěl,“ přiblížila mluvčí společnosti Eva Ondrůjová.

Mnozí řidiči mají z cest do Itálie obavu. „V úterý jsme měli schůzku, kde jsme situaci řešili. Část řidičů měla z Francie putovat na nakládku do Itálie. Někteří z nich nám řekli, že mají obavy a nepojedou tam. Proto jsme s nimi hovořili a snažili jsme se je uklidnit,“ doplnil jednatel společnosti Jiří Kadrnka.

Epidemiologové krajské hygienické stanice od konce ledna do 26. února zkontrolovali pětasedmdesát pacientů s podezřením na onemocnění koronavirem. „U devětašedesáti bylo podezření zcela neopodstatněné, v šesti případech jsme pacienty vyšetřili na přítomnost infekce koronavirem,“ sdělila ředitelka protiepidemického odboru hygieny Renata Ciupek. Výsledek byl u všech negativní. Jednalo se o onemocnění chřipkou nebo o jinou respirační infekci.

Na šíření koronaviru doplácí pořadatelé zájezdů. Podle Petra Homoly z brněnské cestovní kanceláře České kormidlo se snížil zájem o cesty do Itálie o polovinu oproti stavu, který je v tomto období roku běžný. „Navíc dostáváme storna objednávek. Desítky denně,“ zmínil.

Příští týden se Homola chystá do italského střediska Falcade. „Cestu rušit nebudu. Kromě jiného budeme na místě zjišťovat, jaká situace tam skutečně je. Některé zprávy jsou dost nadsazené,“ řekl.