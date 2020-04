„Chtěli jsme jít tou nejjednodušší možnou cestou bez 3D tiskárny, a tak používáme výsekové nástroje. Díky tomu zvládneme vyrobit až patnáct tisíc kusů denně. Nyní už vyrábíme i dětské štíty, které jsou menší,“ informovala za společnosti Štěpánka Pivovarníková.

Štíty a masky

Obličejové štíty – Zájemci si je mohou objednat na internetu, nemocnice mají slevu.

Polomasky z VUT – Podklady na jejich výrobu najdou lidé na webu brněnské techniky.

Podle krajské hygieničky Kateřiny Vojtové ale štít nenahradí roušku, která těsně přiléhá. „Ideální je kombinace roušky a obličejového štítu,“ upozornila.

S vývojem nezahálí ani brněnská technika. Laboranti z chemické fakulty míchají dezinfekci Anti-Covid podle oficiální receptury Světové zdravotnické organizace. K její přípravě využívají denaturovaný líh, peroxid vodíku, glycerol a vodu. „Získali jsme povolení vyrábět dezinfekce pro potřeby univerzity, organizačních složek státu, kraje, měst, obcí a jejich příspěvkových organizací. Jedny z prvních várek jsme předali brněnským strážníkům a hasičům z městské části Žebětín,“ poznamenal tajemník fakulty Roman Hladík.

Zaměstnanci a studenti z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií vyvinuli ochrannou polomasku, kterou lze vytisknout na 3D tiskárně bez použití speciálních materiálů. „Přišli jsme s nápadem přetáhnout přes vytištěnou masku jednorázovou latexovou nebo nitrilovou rukavici. Ta masku utěsní a lépe díky ní sedí na obličeji. Zároveň je z atestovaného materiálu, takže je zaručena její zdravotní nezávadnost,“ vysvětlil jeden z autorů Václav Kaczmarczyk.

Vědci v kraji pracují také na vývoji léku, respirátorů či sad pro testování viru. Tuto snahu ocenil například ředitel svatoanenské nemocnice v Brně Vlastimil Vajdák. „Vítáme jakékoli aktivity týkající se boje s koronavirem. Nalezení léku asi nebude tak jednoduché a jedná se spíše o dlouhodobější záležitost. Respirátory, dezinfekce i sady na testování jsou pro nás v tuhle chvíli velmi důležité,“ zmínil.

Podle přednosty infekční kliniky fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích Petra Husy je nejperspektivnější produkce materiálu pro testování. „Tam se jeví celostátně potencionálně největší nebezpečí nedostatku v blízké době, protože má narůstat počet testovaných osob. Výroba dezinfekce je technicky nenáročná, spotřeba bude stále narůstat. Význam má i výroba ochranných pomůcek - roušek, respirátorů, ochranných obleků a štítů - také lze celkem rychle realizovat tuzemskými firmami. Vývoj léků nepřipadá v České republice vůbec do úvahy, to může realizovat jen velmi málo velikých farmaceutických firem na světě. Náklady jsou obecně stovky milionů dolarů a mnoho let testování,“ okomentoval.