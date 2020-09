První říjnový pátek i sobotu mohou Jihomoravané vyrazit k volebním urnám. Do pětašedesátičlenného zastupitelstva budou lidé vybírat ze šestnácti kandidátních listin. „Procházím je obvykle všechny, i třeba jen pro zajímavost, jestli na nich neobjevím někoho známého. Rozhoduji se ale podle programu,“ svěřil se účetní Adam Brázda z Hodonína.

Premiérové vítězství z před čtyř let obhajuje ANO 2011, a to se stejným lídrem Bohumilem Šimkem. Pořadí za ním se však změnilo. Za radním Milanem Vojtou má trojku specialista na dopravu Jan Nečas. „V této oblasti jsou prioritou opravy silnic druhé a třetí třídy. Chceme pokračovat v tlaku na výstavbu chybějící páteřní infrastruktury, tedy D52, D43 a rozšíření D1,“ uvedl Nečas.

Druzí skončili v minulých krajských volbách křesťanští demokraté, přesto usedli v opozici. Tentokrát sází lidovci nejen na boj proti suchu, ale také na novou a mladší jedničku. „Blízké jsou mi moderní přístupy. Pokud nyní hodně uspějeme v našem kraji, tak věřím tomu, že se nám podaří zmodernizovat i KDU-ČSL v Praze. Stačí, když budeme o prsa první,“ řekl v nadsázce šestatřicetiletý starosta Velatic na Brněnsku Jan Grolich.

Zdroj: DENÍKSe zcela jinou strategií jdou do jihomoravských voleb Piráti. Před čtyřmi lety v předvolební koalici se Zelenými jen těsně překročili potřebnou pětiprocentní hranici. Mnohem lepšího výsledku chtějí dosáhnout sami v čele s velitelem hasičské jednotky Lukášem Dubcem. „Budeme rádi za takovou podporu, která nám opravdu umožní lidem otevřít krajských úřad. Pokud nám voliči dají deset mandátů, tak to bude skvělé,“ uvedl Dubec.

Bez koaličního partnera, Zemanovců, jde na jihu Moravy do voleb i Okamurova Svoboda a přímá demokracie. „Od roku 2016 vyrostlo SPD v sebevědomou stranu. Po úspěchu ve volbách do poslanecké sněmovny je logické, že kandiduje samostatně. Také Piráti byli před čtyřmi lety v úplně jiné situaci než dneska, kdy soupeří o pozici nejsilnější opoziční strany,“ upozornil politolog Masarykovy univerzity v Brně Miloš Gregor.

Naopak předvolební koalice, kterou vede TOP 09 a náměstek hejtmana Jan Vitula, se ještě více rozkročila. Sdružení Spolu pro Moravu totiž tvoří TOP 09, Zelení, Idealisté, Moravské zemské hnutí a Liberálně ekologická strana. „Pro řadu stran bude ale velká zkouška, jak voliči na jejich koalice zareagují,“ podotkl Gregor.

Krajské volby nabídnou také souboj generací. Za Rozumné kandiduje teprve osmnáctiletá studentka Sára Nekvasilová z Horních Věstonic na Břeclavsku. Té se na straně Moravanů postaví hned dva třiaosmdesátníci, a to Jaroslav Pazour z Klentnice na Břeclavsku a Blažej Zajíc z Kyjova na Hodonínsku. „Kandiduji pravidelně. Tentokrát bych chtěl v předstihu upozornit na sčítání lidu v příštím roce, a aby se při něm lidé u nás opět přihlásili k moravské národnosti,“ přiblížil Zajíc. To je také důvod, proč Moravané kandidují pod čtrnáctislovným názvem.

Jak ale upozorňují politologové, tak kandidující strany minimálně reagují na hlavní téma posledních měsíců, tedy na koronavirovou pandemii. „Mnohem více než místní záležitosti v Jihomoravském kraji a to, jakou vedou jednotliví kandidáti a strany kampaň, vše ovlivňuje současná situace kolem koronaviru, což je republiková i celosvětová záležitost. Dění kolem něj lidi zajímavá mnohem víc než to, co kdo plánuje v opravách silnici či vylepšování zdravotnictví,“ je přesvědčený politolog Lubomír Kopeček.

Jeho kolegu a specialistu na volby a politický marketing Miloše Gregora překvapuje, že právě koronavirové téma většina kandidujících stran opomíjí. „Zejména opoziční strany mají přitom poměrně slušný arzenál argumentů a důvodu, za co kritizovat vládu, ale nevyužívají toho tolik. Tématu se přitom chytla třeba vládní sociální demokracie, a to poměrně zvláště, kdy připomíná úspěch Jana Hamáčka před půl rokem, z čehož ale nevyplývá nic do budoucna,“ dodal Gregor.