Do Londýna ani do další atraktivní destinace Jihomoravané z Brna v současné době neodletí. Loni letiště v brněnských Tuřanech odbavilo pouze šestaosmdesát tisíc cestujících. Může za to březnové přerušení provozu s cestujícími na palubě a následná vládní opatření. „Vinou opatření v boji s pandemií koronaviru se meziročně jedná o pokles čtyřiaosmdesát procent oproti roku 2019," sdělil mluvčí letiště Jakub Splavec.

Podle představitelů tuřanského letiště to bylo nejhorší období v novodobé historii. Skončí ztrátou hospodaření až pětasedmdesát milionů korun. „Prakticky ze dne na den se u nás na základě rozhodnutí vlády zastavil komerční provoz a my byli tři a půl měsíce bez jakékoli mezinárodní linky s cestujícími na palubě," komentoval předseda představenstva Letiště Brno Milan Kratina.

Letiště přišlo také o letní sezónu. „Pro regionální letiště je klíčovou složkou v každém roce. Právě při ní se naplno ukáže, jak jsme schopni uspokojit poptávku lidí, kteří letí na dovolenou. Například v roce 2019 jsme jen za červen odbavili 86 781 lidí. Což je víc, než za celý letošní rok,“ přiblížil Kratina.

Ekonom Petr Pelc ze společnosti Cyrrus v nejbližších měsících změnu k lepšímu neočekává. „V prvním pololetí letošního roku to bude ještě hodně o omezeních, které nás v posledních měsících provází,“ míní.

Brněnské letiště v roce 2020:



odbavení cestující: 86 089 (16 procent oproti roku 2019, tehdy 543 633 cestujících)



ztráta v hospodaření: 60 – 75 milionů korun



jednání o nových linkách: Brno – Kyjev (v provozu pravděpodobně od dubna 2021)



vítané destinace pravidelných linek: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo), centrální Francie a Britské ostrovy



loňská novinka: nákladní linka DHL do německého Lipska

odbavený náklad celkem: přes 4 000 tun

Jako reálné vidí oživení v létě, kdy by se mohl trochu vzpamatovat turistický ruch. „Pokud ale nadále budeme patřit z pohledu zahraničí mezi rizikové země, mnoho lidí sem cestovat nebude,“ upozornil Pelc.

Přestože byl provoz brněnského letiště loni kritický, vedení jedná s městem Brnem a Jihomoravským krajem o spuštění nových pravidelných linek. Nejblíže spuštění je ta do Kyjeva. „V současné době s městem a krajem jednáme o podmínkách, za kterých by se mohla spustit linka na Ukrajinu. Povolení pro Sky Up je dalším pozitivním krokem. Pokud vše půjde podle představ, mohlo by se začít létat v dubnu," uvedl Kratina.

Vznik nové linky do Kyjeva se zamlouvá hejtmanovi Janu Grolichovi. „Jakmile nám to současná koronavirová situace umožní, věřím, že letiště rozlétáme,“ řekl.

Nyní žádná pravidelná linka z Brna nefunguje. Společnost Ryanair přistoupila v zimním letovém řádu k přerušení pravidelných linek do italského Bergama i anglického Londýna. Druhou má obnovit v březnu.

Pokračují i jednání o dalších destinacích. „Naší prioritou města v severním Porýní-Vestfálsku, centrální Francii a na britských ostrovech," vyjmenoval Kratina.

Bývalého hejtmana Bohumila Šimka mrzí, že koronavirus zhatil některá vyjednávání. „Byly přísliby hlavně od nízkonákladových společností, jako jsou Ryanair nebo Wizz Air. Věřím, že novému vedení se podaří linky získat. Letecké firmy nezajímají jen velká letiště, ale i regionální,“ sdělil dříve.

Hejtman Grolich zároveň vyloučil, že by kraj nějakou linku dotoval podobným způsobem jako v minulosti lety do Mnichova. „Touto cestou nepůjdeme. To se ukázalo jako špatný model. Je to strašně drahé. Brněnské letiště není zase tak kapacitně vytížené, aby se každý den létalo do nějaké destinace, a potom se to musí doplácet. Raději půjdeme tou cestou, že budou dvě tři linky do nějaké destinace za týden a destinací bude více. Bude to pro lidi mnohem atraktivní a levnější," myslí si Grolich.

Peníze na podporu brněnského letiště v letošním krajském rozpočtu chybí. „V minulých letech jsme do Jihomoravské rozvojové společnosti, která má toto na starosti, dávali prostředky, které se nečerpaly. Máme poměrně velkou rezervu," podotkl Grolich.

Od listopadu začala fungovat na brněnské letišti pravidelná linka DHL do německého Lipska. „Pro nás je samozřejmě komerční doprava pro běžné cestující stále prioritou, ale v dobách krize je to právě nákladní, která ji vhodně doplňuje. Po startu linky DHL začala čísla růst a za prosinec jsme odbavili o 290 procent více nákladu, než v roce 2019," poznamenal člen představenstva Letiště Brno Zdeněk Šoustal.

Celkově na letišti odbavili přes čtyři tisíce tun oproti předloňským třem a půl tisícům. „Jakýkoli byznys je pro letiště plus,“ komentoval Pelc.