Vypůjčit si budou moci lidé vždy až tři druhy semínek. Zasadí je a po odkvětu z části rostlin odeberou semínka nová, o která se zpětně podělí s ostatními. Na pytlíčky se semínky pak napíší název, rok a místo sběru. Podobně tomu bude u rostlin a přísad. Sdílet budou lidé moci i cibulky. „Rostliny by měly být v obalu nebo zasazené. A bez škůdců a plísní,“ podotýká Salajková s tím, že směna semínek a rostlin bude možná vždy v otevírací době knihovny.

Nesourodost knihoven a takzvaného swapu semínek a rostlin je podle ní jen zdánlivá. „Knihovny jsou neutrálním místem přístupným pro všechny. Mají dlouhou otevírací dobu, nejsou závislé na poplatcích a jejich využívání je umožněno všem lidem bez rozdílů majetku či sociálních struktur. Jsou to vlastně taková komunitní centra. Podobné využití se pro ně tedy vyloženě nabízí,“ porovnává ředitelka.

Přestože v Mikulově zápasí s prostorem, Semínkovna a Rostlinkovna ho příliš neuzmou. Další výhodou je přímá blízkost knihovny, která nabízí množství literatury o pěstování rostlin či o jejich následném zpracování.

Že to v mikulovské knihovně žije, dokazují i další projekty, které její tým tvoří. Aktuálně je to kupříkladu cyklus Chutné příběhy, jenž je určený dětem. „Bavíme se o nejrůznějších světových zemích, o památkách v nich, o literatuře a výtvarném umění. No a protože máme k dispozici i malou kuchyňku, tak si pokaždé nějaké tradiční jídlo dané země uvaříme nebo upečeme,“ usmívá se Salajková, která se stala Knihovnickou osobností kraje roku 2020.

Na Břeclavsku fungují Semínkovny kupříkladu ve Tvrdonicích či v Klentnici.