Obyvatelům zničila kroupová smršť brambory, kukuřici a očesala stromy. Utrpěla především vegetace. „Bylo to dost strašné, ale my jsme v pořádku, jen zahrádka ne. Co nepomlátily kroupy, tak to pod nimi zmrzlo," sdělila obyvatelka Kateřina Froňková, která řádění živlů natočila na video.