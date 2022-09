Znatelného zhoršování situace se však všiml u nových zákazníků. „Velká část společnosti začíná šetřit a třeba na farmářských trzích lidé nakupují méně a celková návštěvnost klesá. Stěžují si na to stánkaři napříč oborem. Vytrváme a budeme věřit, že i tato krize nás něčemu novému naučí a posune celou společnost zase o kousek dopředu,“ doplnil Šedivý.

Již od začátku na farmě promýšleli náklady na energie. „Jelikož je zemědělství velice závislé na ročním období, máme i u nás hlavní sezónu výroby od května do října, což nám energetickou krizi mírně usnadňuje. Teplou vodu ohříváme solárními panely a prostory máme dobře zateplené. Již delší dobu plánujeme fotovoltaiku, kterou snad příští rok uděláme,“ přiblížil farmář z Vyškovska.

Komplikace očekává po konci fixace elektřiny. „Plyn naštěstí nevyužíváme. Ostatní vstupy nám ale pomalu postupně narůstají. Ať už to jsou ceny za krmiva, obaly, náklady na údržbu nebo třeba veterinární služby. Do cen našich výrobků to musíme promítat,“ uznal Šedivý.

Lenka Kugler a Alaadin Ibo v Bořeticích na Břeclavsku provozují Alaadinovu farmu, kde si zájemci kupují čerstvou sezónní organicky pěstovanou zeleninu, domácí marmelády a mnoho dalšího. „Museli jsme omezit nabídku hotových jídel, přičemž Alaadinův řízek a Alaadinův falafel byly velmi proslulé. Kupříkladu maso jsme brali od farmářů z Rakouska a taková jídla bychom museli zdražit o dvojnásobek. V České republice vám za řízek, obzvláště na venkově, čtyři sta korun nikdo nedá. Navzdory tomu, že je z kvalitních surovin,“ sdělila Kugler.

Měli v plánu udělat bistro přímo na Alaadinově Farmě. Sešlo z toho nejdříve kvůli covidu a nyní kvůli zdražování energií. „Ovšem v Itálii, kde máme také farmu, naopak momentálně čekáme na kolaudaci nové restaurace. Italové jsou totiž zvyklí vyhledávat kvalitní jídlo. Mnohdy i na úkor toho, že v jednom domě žijí tři generace. Večeře jsou pro ně společenská událost, snědí několik chodů, vypijí několik lahví vína a sedí u ní zhruba čtyři hodiny,“ vyprávěla Kugler.

Hotová jídla dělají na bořetické farmě převážně už jen na předem objednané cateringy jako svatby, firemní akce a podobně. Co se týká jejich produktů, tak dvojnásobně stouply ceny skel, které tady měli od přímých dodavatelů na žádané Alaadinovy nakladačky, marmelády, kečupy a omáčky. Výsledkem je pak výrazné zdražení.

To si podle Kugler krize vynucuje u všech produktů. „Stálé zákazníky máme především na zmíněné Alaadinovy nakladačky. Stejně tak ovoce a zeleninu nabízíme za stejnou cenu jako supermarkety. Pěstujeme je však na rozdíl od nich na naší farmě, a ne na druhé straně Evropy. Lidé, kteří jsou ‚zdravotně gramotní‘, tak nakupují raději u nás,“ uzavřela.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy jsou farmáři a drobní producenti zdražováním obecně zasaženi bolestivěji. „To proto, že mají slabší finanční polštář, nemohou využívat přístupu k výhodnějším úvěrům a podobně. Jejich produkce je dražší, neboť nemohou tolik jako velcí rivalové využívat ani úspor z rozsahu,“ vysvětlil odborník.

Zmínil, že kupující v době krize více váží, jestli peníze utratí. „Právě farmáři dodávají na trh často kvalitnější, a tedy dražší potraviny. Ruku v ruce s tím, jak lidé kvůli drahotě musí šetřit, budou nejvíce šetřit právě na tomto druhu potravin,“ dodal Kovanda.