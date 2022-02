Komplikace spojené s onkologickými onemocněními se v Brně už druhým rokem snaží řešit projekt Nebýt na to sama, jehož zakladatelky prožily útrapy rakoviny na vlastní kůži. „Pomáháme třeba zajištěním volnočasových nebo pohybových aktivit, rozvojem sportovních dovedností. Jedná se i o odborná poradenství týkající se péče o pokožku po ozařování a chemoterapiích. Součástí projektu je také partnerská poradna nebo třeba možnost hlídání dětí,“ přiblížila iniciativu její autorka Andrea Nováková.

Ve spolupráci se svatoanenskou nemocnicí současně otevřely onkokosmetickou poradnu, která pacientkám nežádoucí účinky léčby na kůži a vlasové pokožce pomáhá zvládnout. „Preparáty se bohužel velmi často manifestují zánětlivými projevy v obličeji, praskáním kůže na rukou nebo záněty kolem nehtových plotének. Navíc onkologická léčba, jak známo, vyvolává vypadávání vlasů, ale třeba také zvýšenou citlivost pokožky na sluneční záření nebo běžnou hygienu,“ popsala obvyklé problémy dermatoložka Petra Fialová.

Potíže s kůží a vypadanými vlasy řešila Michaela Bláhová právě před svou lékařkou. „Před nemocí jsem byla ženou, která pečuje o svůj vzhled. Denně líčidla a krásné dlouhé vlasy. Pak jsem je postupně ztrácela. Před paní doktorkou jsem se zmínila, že si budu muset pořídit paruku. Ochotně mi domluvila schůzku v kadeřnictví a poskytla kontakt na projekt Nebýt na to sama, kde mi na paruku nejen přispěli, ale rovnou ji celou proplatili,“ pochvaluje si pacientka.

Pomáhat chtějí zakladatelky iniciativy Nebýt na to sama napříč brněnskými nemocnicemi. „S rakovinou bojují ženy nejen v nemocnici u svaté Anny, ale i v těch ostatních. Pomocnou ruku proto chceme podávat všem bez rozdílu. Víme, jak onkologické onemocnění dokáže obrátit život vzhůru nohama. Testuje odvahu i vytrvalost,“ vysvětlila tvůrkyně projektu Nováková.

Onkokosmetická poradna funguje každé úterý a středu od čtyř do šesti hodin odpoledne ve Švejdově pavilonu Masarykova onkologického ústavu na brněnském Žlutém kopci. „Hlavní výhodou je, že pro pacientky máme čas. Nemusíme řešit složitý zdravotní problém, jako tomu bývá při vyšetřeních v ambulanci, ale můžeme se opravdu individuálně zaměřit na kosmetickou péči a další věci, co nemocné trápí. Jedna z našich sestřiček má s onkoléčbou osobní zkušenost, což pacientkám také velmi pomáhá,“ podotkla dermatoložka Fialová.