Za unikátem z Guinnesovy knihy rekordů se mohou vypravit místní i návštěvníci Kyjova do atria tamního informačního centra v blízkosti radnice. Pod dohledem kamery tam totiž roste exemplář pravděpodobně nejstarší dosud plodící vinné révy na světě.

Stara trta roste v atriu kyjovského infocentra už dva roky a už loni urodila dva trsy bobulí. Nyní má i ozdobný plůtek. | Foto: Filip Zdražil

Jedinečnou rostlinu nově chrání ozdobný plůtek. Ten nese erb Kyjova, slovinského Mariboru, který poskytl odnož révy, a kyjovských včelařů, jejichž člen Miroslav Smolík výsadbu inicioval. „Kovotepectví do mědi je taková napůl zapomenutá technika. Učil jsem se ji ještě u mistra Alfreda Habermanna, který by se letos dožil devadesáti let. A proto je toto dílo tak trochu věnované i jemu,“ vysvětlil autor plůtku, kovář Jiří Rechtořík.