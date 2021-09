Z Pisárek do Masarykovy čtvrti: Zástupci Brna-středu uvažovali o dráze na Vaňkovo náměstí. Lidé se v roce 2011 v anketě k návrhu postavili rozpačitě. Z Údolní na Špilberk: Plán bývalého primátora Richarda Svobody z roku 2009 k lepšímu zpřístupnění hradu stále žije. Je mu nakloněný současný ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Z Pisárek ke kampusu: Plán bývalého primátora Romana Onderky z roku 2014 je stále aktuální. Stavět se může v roce 2022. Z Ečerovy na Kamechy: Návrh vznikl v roce 2017 jako alternativa k tramvajové trati na sídliště Kamechy. V současnosti se počítá spíše s tramvají. V zoo: Návrh z roku 2018 letos opět projednávají dotčené orgány. Pozemní lanovka má usnadnit výstup do horní části zahrady.

Dobré zkušenosti s lanovou dráhou, kterou tam provozuje dopravní podnik, má už roky pražská zoo. „Je to určitě oblíbená atrakce, hojně využívaná návštěvníky,“ sdělila mluvčí zahrady Lucie Dosedělová.

Hotová bude za dva roky. „Přál bych si, abychom ji spustili u příležitosti sedmdesátého výročí zoo, což bude v roce 2023. Jestli se to zvládne technicky, to teď nedokážu říci,“ dodal.

Mluvčí zoo Monika Brindzáková slibuje nejen větší komfort. „Jízda lanovkou bude jistě zážitkem. Určitě to zatraktivní naši zoo a zkvalitní naše služby,“ sdělila mluvčí.

Lanovka podle něj vylepší přístupnost zoo. „Aktuálně je vstup zespodu. Návštěvníci pak musí stoupat do kopce na Mniší horu. Nová kolejová dráha umožní, aby si trasu v zoo prošli z kopce,“ informoval náměstek.

Ředitel zoo Martin Hovorka nepovažuje částku za přemrštěnou. „Je to cena jedné tramvaje. Myslíte si, že za dopravní prostředek návštěvníkům, zvláště matky s kočárky a důchodci, kteří si stěžují na prudký kopec, je to vysoká cena?“ vzkázal.

Bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl oceňuje to, že lanovka je obecně pro turisty zajímavá. „Pro indisponované lidi smysl má,“ podotkl.

Naopak návštěvník zoo Radek Krůžela ze Štítné nad Vláří lanovku považuje za dobrý nápad. „Zpříjemní to pobyt v zahradě,“ řekl ve čtvrtek na místě.

Dráha v západní části zoo má především přispět většímu komfortu pro návštěvníky této kopcovité zoo. Jenže lidé si myslí, že není potřeba. „Lanovka mi přijde úplně zbytečná. Jsou to vyhozené peníze,“ prohlásila Renata Kašná. V současnosti návštěvníky, kterým se nechce šlapat, vyváží na vrchol vláček.

/ANKETA/ Nová pozemní lanovka připomínající bobovou dráhu se má stát lákadlem pro návštěvníky brněnské zoo. Ne všichni jsou z ní ale nadšení. Poté, co na návrh kývli představitelé Bystrce, se objevili kritici, kteří se pozastavují nad čtyřiaosmdesátimilionovou cenou.

