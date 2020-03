Ochranné prostředky postrádá i brněnská lékárnice Anna Čačalová. „Roušky si zajišťujeme svépomocí. Ochranné prostředky totiž nemáme, stejně jako ostatní, a dostat se k nim je nemožné,“ uvedla farmaceutka.

Stejnou zkušenost tyto dny zažívá i vedoucí výdejny léčiv z Rakvic na Břeclavsku Radmila Suská. „Roušek máme nedostatek. Bereme z posledních. Zřejmě i my budeme muset namísto jednorázových začít používat látkové. A myslím, že respirátory ani nedostaneme,“ řekla.

Lékárnice Lenka Štarhová popisuje situaci uplynulých dní jako bojové podmínky, ve kterých farmaceuty nechaly úřady na holičkách. „Roušky nemáme, respirátory nemáme. Lidé volají, chodí, ptají se. Je to vysilující. Roušky pro personál jsme si ušili doma. Město nám zajistilo desinfekci. To je vše. Z kraje jsme dostali začátkem týdne email, že o nás vědí a jak budou ochranné pomůcky, dají nám vědět. Zatím se nic neděje," zhodnotila. Nedostatek už omezil provoz lékárny.

Že na lékárníky se v současné situaci zapomnělo, si myslí také kyjovský farmaceut Josef Šujan. „Přitom nemocným čelíme v první linii. Roušek máme malou zásobičku, která se nám ale tenčí. Nosíme je proto déle, než bychom měli. Rukavice sice máme, ale desinfekční gely jsme si udělali vlastní. Nemůžeme je však pustit do prodeje, musíme nejdříve chránit sami sebe. Na pulty jsme si navíc nechali nainstalovat plexiskla jen s malým otvorem na výdej léků. Nabídky na respirátory nám sice přišly, jsou ale na krátkou dobu a velmi drahé," sdělil kyjovský lékárník Josef Šujan.

Potíže se získáváním ochranných prostředků mají i jihomoravští praktičtí lékaři. „Respirátory nemáme. V pondělí jsme každý dostali tři roušky, jedna ale přitom stačí jen na den. Před lety jsem si ale udělal vlastní zásobu roušek, takže se to nyní hodí,“ zmínil Pavel Kopáč, který má ordinaci v Bučovicích na Vyškovsku.

Třeba lékař Karel Hulán ze Znojemska ordinuje už týden jen po telefonu. Nemá totiž přístup k respirátorům potřebné třídy. „Alespoň nějaké základní pomůcky, roušky, respirátory nižší třídy se nám snaží zajišťovat Sdružení praktických lékařů, jinak posloucháme jen sliby,“ zdůraznil.

Pro lékaře, záchranáře, ale i pracovníky sociálních služeb se neustále snaží shánět ochranné pomůcky kraj, který je jedním z hlavních zdrojů. „Stále více se potýkáme s nedostatkem ochranných prostředků pro záchranáře a zdravotníky,“ připustil hejtman Bohumil Šimek. Podle něj by ale v nejbližších dnech mohla dorazit dodávka respirátorů, která je společnou iniciativou hejtmanů.

O uplynulém víkendu dorazila do kraje podle mluvčí kraje Moniky Brindzákové dodávka 3 300 respirátorů pro brněnskou fakultní nemocnici a jihomoravskou záchranku, a 8 500 roušek určených pro sociální služby. „V úterý pak 1 500 respirátorů pro krajské, městské i soukromé nemocnice a záchranku a ve středu 4 500 roušek určených přímo do nemocnic v kraji," řekla.

Přesto jsou ochranné pomůcky nedostatkovým zbožím. Bez respirátorů a dalších speciálních pomůcek pracuje například znojemský praktický lékař Petr Urbanovský. „Máme jen jednorázové ochranné roušky a rukavice, lepším vybavením nedisponujeme. Faktem je, že v těchto dnech nemocní prakticky nepřichází,“ uvedl Urbanovský.

Velký problém by však podle něj mohl nastat ve chvíli, kdyby dorazil pacient s koronavirem. „Pokud by bylo podezření na těžký stav infekce koronavirem, nevím, jak bych se zachoval. Na toto my nejsme vybaveni,“ dodal Urbanovský.

Ochranné prostředky nemá ani brněnský lékař Tomáš Klobas. „Ještě mám k dispozici nějaké roušky, ale ty dostatečně nechrání," zmínil.

Lékař Ivo Procházka z Blanenska měl štěstí na soukromé dárce. „V pondělí se k nám dostaly respirátory nižší třídy, ale většina ambulancí jich má velmi málo. Mně pomohli soukromí dárci, kteří mi věnovali respirátory, které si nechávám zatím do zásoby. No a co se týče dezinfekce, tak jsme na tom stejně špatně jako s respirátory, dochází nám a je obtížně sehnatelná," konstatoval zkušený lékař.

Nejen jihomoravští praktici řeší, jak v současných dnech pomáhat pacientům, když sami nejsou nijak chránění. Zaměstnanci mikulovské zubní ordinace Mikrodental se rozhodli si roušky raději ušít. „Z předešlých objednávek sice máme nějaké zásoby, ale raději jsme si roušky i našili. Máme jich asi stovku. V případě, že dojdou zásoby, budeme látkové roušky sterilizovat. Dokud máme ochranné pomůcky, budeme ordinovat. Aktuálně máme otevřeno každý den mezi osmou až desátou ráno. Bereme ale pouze naše akutní pacienty,“ sdělila telefonicky jedna ze sestřiček. Respirátory aktuálně nemají zdravotníci v ordinaci žádné.

Zdravotníci ve velkých nemocnicích zatím materiály mají, každý den ale znamená novou potřebu. „Aktuálně máme zásobu respirátorů a ochranných plášťů zhruba na dva dny a roušek na dva týdny. Další zásoby máme dostat v pátek a o víkendu.,“ uvedla mluvčí brněnské svatoanenské fakultní nemocnice Dana Lipovská.

I v brněnské fakultní nemocnici se zatím daří pomůcky zajistit všem zdravotníkům. „Nyní je máme, a objednáváme další, situace se ale mění každý den. Vždy čekáme, co dorazí z centrálního skladu,“ poznamenal mluvčí Pavel Žára.

Potíže s opatřením prostředků zažívají ve vyškovské nemocnici. „Dostatek jich nemáme, jako zřejmě většina nemocnic. Pracovníci, u nichž je předpoklad, že by mohli přijít do styku s pozitivním pacientem, jsou jimi ale vybaveni,“ uvedl ředitel Nemocnice Vyškov Zdeněk Horák.