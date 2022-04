Letečtí záchranáři aktuálně využívají provizorní zázemí, které se nachází také v Tuřanech. To má sloužit po dobu nezbytně nutnou do vzniku plnohodnotné základny. „Spolupracujeme na stavbě s naším zřizovatelem Jihomoravským krajem. Bude to pro nás přínos. Předpoklad zahájení stavby je v červnu příštího roku,“ informovala mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Výstavba potrvá asi rok a půl.

Nová základna má fungovat v nepřetržitém provozu sedm dní v týdnu. „Počítáme s vybudováním certifikovaného heliportu, hangáru pro záchranářské vrtulníky včetně pozemního vozu a zázemím pro skupinu leteckých záchranářů a posádky vrtulníků,“ vyjmenovala Chumchalová.

Záchranářský vrtulník loni vzlétnul v 839 případech, z toho bylo 175 nočních akcí. „Část vzletů byla na žádost dalších regionů, třeba Zlínského kraje nebo Vysočiny,“ připomněla mluvčí Bothová.

Vrtulník míří do akce za předpokladu, že pacient bude potřebovat rychlé přepravení do specializovaného centra, například kvůli popáleninám. A nebo když se zásah odehrává ve špatně přístupném terénu. O pomoc loni záchranáři ze sousedního Zlínského kraje požádali více než sto padesátkrát. Ne vždy však byly vrtulníky z okolních krajů k dispozici. „Jihomoravští záchranáři u nás zasahovali v loňském roce v pětačtyřiceti případech,“ vyčíslil mluvčí záchranářů Zlínského kraje Jakub Omelka.