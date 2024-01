Z plánované opravy letního kina má radost například Drahomír Dvořáček. „To místo teď nevypadá zrovna dvakrát pěkně. Navíc je v lokalitě, kde kolem něho člověk často chodí. Když se jdu projít do parku nebo na autobusové nádraží, tak ho neminu. Vidět je to také ze zámku . Takže když se místo promění, bude okolí naopak zkrášlovat. A pokud tam bude dobrá nabídka kultury, tak se tam určitě rád ukážu,“ řekl muž svůj názor.

Spolu s letním kinem ve městě opraví i skautskou klubovnu. Ta leží přímo v areálu.

Podle Lady Veverové ze střediskové rady Junáka pro dívky v Jemnici je oprava budovy nutná. „Už je to opravdu akutní. Podepsal se na ní vysoký věk. Není už v nejlepším stavu. Přitom klubovnu využíváme několikrát do týdne kvůli různým akcím. S vedením města jsme se bavili, co by bylo potřeba vylepšit,“ popsala Veverová.

Úpravu areálu vyhlíží také Bedřich Jelínek. „Je škoda toho, jak to tam teď vypadá. Pokud se s tím něco udělá, tak jedině dobře. Není to sice pro mě úplně důležité téma, ale centrum bude vypadat o něco lépe. Jen aby tam pak nebylo všechno několikanásobně dražší. To bych pak do letního kina vůbec nechodil,“ zamyslel se obyvatel Jemnice.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Jak bude vypadat okolí pod hradbami jemnického zámku, navrhli architekti Kristýna Shromaždilová a Lukáš Fišera.

„Snažili jsme se, aby horní část údolí byla více otevřená. Dolní část je naopak zavřená a trochu divočejší. Změny by měly návštěvníka potěšit. Přístupné to bude i pro lidi, kteří by sem chtěli třeba sejít z trhů,“ uvedl architekt Fišer.