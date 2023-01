O obrovské vlně solidarity, která se mezi obyvateli zvedla poté, co představitelé organizace zveřejnili své rozhodnutí, a sice nestát se rukojmím politiky, Deník informoval. Během prvních čtyřiadvaceti hodin jim lidé vrácenou částku nejen vynahradili, ale daleko ji převýšili. Ve středu večer už svítila na účtu částka přesahující tři a půl milionu korun.

Hustopečská Girasole vrátila peníze Babišově nadaci. Lidé poslali už dva miliony

Podle Prchala půjdou rozhodně všechny peníze do paliativní péče. „K tomu se zavazujeme. Darované peníze půjdou do podpory nevyléčitelně nemocných pacientů a jejich rodin. To je totiž naším posláním. Už teď nás napadají konkrétní aktivity, kde dary pomohou. Třeba rodinám našich mladých pacientů, rodičů, kteří umírají v naší péči. Zůstávají zde jejich manželé či manželky a jejich děti, kteří často potřebují rychlou a účelnou finanční podporu,“ nastínil plány Prchal.

Současně ale prosí o trpělivost. „Myšlenek se nám nyní v hlavě honí spousta a sami si je musíme utřídit a naplánovat konkrétní kroky a pravidla. O naší činnosti a o tom, jak byly vaše peníze využity budeme informovat. Ještě se z toho totiž vzpamatováváme. Pomoci si velmi vážíme,“ vzkázal štědrým dárcům Miroslav Prchal.