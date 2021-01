Vzdávají to. Před půl jedenáctou se na jejich místo začínají trousit otužilci. Těm zima a ledová voda nevadí. „Plaveme celoročně. Mě osobně otužování nabíjí a posiluje imunitu,“ říká před vstupem do vody Milan Jurášek z Blanska.

Nadšenci otužování chodí do lomu i třikrát týdně. „Prdět v neděli před obědem doma do gauče? To není rozhodně nic pro mě. Raději dělám něco pro své zdraví. V lomu je nádherně čistá voda. Bez bahna. I proto chodím sem a ne na blanenskou přehradu Palava,“ říká další z příchozích Pavel Pek.

Voda má podle otužilců v neděli mezi jedním a dvěma stupni. Otužování zažívá v posledních měsících obrovský boom. Řada začátečníků však může přecenit své schopnosti a ohrozit v krajním případě i svůj život. „Rozhodně není na místě machrovat a hned lézt do ledové vody bez tréninku. To může skončit špatně. Základem je začít se otužovat už v létě a vydržet plavat i když se voda ochlazuje. A postupně přidávat. Nejdůležitějším pravidlem ale je, aby se začátečníkem do vody vstupoval vždy někdo zkušený,“ dodává Jurášek.

I zkušení otužilci nezůstávají v neděli v ledové vodě déle než deset minut. „Perfektní to dnes bylo. Díky otužování neznám nachlazení, angínu ani chřipku,“ libuje si po mrazivé koupeli Jiří Míšenský z Dolní Lhoty.

Zdroj: DENÍK/Jan Charvát

S otužováním podle svých slov začal před jedenácti lety. Pravidelně plave ve svém zahradním bazénu až do zimy. „Letos jsem bazén zazimoval, až když měla voda šest stupňů. Pak už není přechod do přírodní studenější vody tak náročný,“ dodává muž.

Po plavání ze sebe otužilci rychle svlékají mokré plavky a oblékají se. Někteří se pak pro zahřátí jdou proběhnout kolem zatopeného lomu.