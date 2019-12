Teploty pod nulou umožnily správcům lyžařských areálů nastartovat sněhová děla. V Němčičkách chrlily sníh o víkendu a hned v neděli ho vyzkoušeli první sjezdaři. "Sezonu jsme zahájili zatím neoficiálně, pár lidí se projelo zdarma, sjeli se sem i instruktoři," potvrdil Jaroslav Stávek, správce TJ Sport Němčičky, který areál provozuje.

Sníh pokrývá zatím asi třetinu svahu, zbytek tvoří umělý povrch. "Máme nové sněhové dělo s větší vrtulí a doletem, o nadcházejícím víkendu otevřeme svah oficiálně. Přijede k nám na kurz i na 380 dětí," nepochyboval Stávek. Svah v Němčičkách funguje nepřetržitě už třicet let.

Ve Ski areálu v Olešnici na Blanensku jela sněžná děla dvě noci. "Nejlepší zpráva dne. My už jsme připraveni. Čekáme jen na otvíračku," těší se i Alžběta Dostálová.



Na svahu je však zatím jen slabý poprašek. Podle správce areálu Františka Jílka zatím nebyly na zasněžování ideální podmínky. „Zasněžujeme, ale děla zatím nejedou zdaleka na stoprocentní výkon. Není to jen o mrazu, ale také o teplotě vody, rosném bodu a vlhkosti vzduchu. Ta je tady zatím stále velmi vysoká. Mrazy hlásí na další tři čtyři dny, tak uvidíme, kolik sněhu stihneme vyrobit. Horší než oteplení by pro nás byl déšť,“ řekl Deníku Jílek.



V Olešnici pravidelně zahajovali v předchozích letech lyžařskou sezonu před vánočními svátky. „Termín samozřejmě chceme zachovat, ale jsme závislí na počasí. Mluvit o tom, kdy spustíme vleky, je zatím předčasné,“ dodal Jílek.



Na další jihomoravské sjezdovce, v Hodoníně u Kunštátu, kazuje webkamera na lyžařském svahu však ještě zelenou trávu s hlínou.