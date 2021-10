„Položili jsme ji zhruba na devadesát procent svahu. Zbývá ještě hromada detailů. Musíme naskládat koberce na sjezd a na výjezd nebo vyměnit nějaké ložisko na kladkách. Potrvá nám to ještě asi čtrnáct dní," řekl Deníku Rovnost správce areálu Jaroslav Stávek.

Na pokládání umělé hmoty se podílejí desítky lidí. V sobotu jich kvůli tomu na brigádu dorazilo skoro třicet. Mezi nimi i děti. „Vydělávají si na jízdné. Sami se učí něco pro sebe dělat. Má to výchovný charakter," je přesvědčený Stávek.

Díky umělé hmotě mohou v Němčičkách lyžaři jezdit, i když nenapadne sníh. I tím je areál výjimečný. „Málokde to mají. Skládání je velmi náročné. Dělá nám to stabilitu v lyžařských kurzech. Děti se učí lépe, je tam pomalejší skluz a mají více času na přemýšlení," vyzdvihl správce.

Spousta rizik

Loni byly podle něj pro lyžování ideální podmínky, byl i zasněžený svah, ale kvůli covidovým omezením zůstal areál skoro celou zimu zavřený. A stejná komplikace hrozí i letos.

„Musíme jít při podnikání do spousty rizik. Někteří mi vyčítali, že jsme loni zbytečně zasněžovali. Počítali jsme ale s tím, že nám vláda alespoň na prázdniny umožní otevřít. Kdyby se tak stalo a my jsme zůstali nepřipravení, zase by mi vyčítali, že jsme nezasněžili," pokrčil Stávek rameny. Zahájení sezony plánuje jako každou sezonu o úvodním prosincovém víkendu.

Loni areálu nechalo peníze za lyžařský kurz přibližně dvě stě rodičů. Pomoc provozovatelům pomohla přežít kritické chvíle. Dárci tak letos mají přednost. „Ostatní přibereme mezi náhradníky. Nevíme, jaká omezení budou. Kdybychom přijali 380 dětí, bylo by obtížně je vyškrtávat. Z náhradníků budeme brát takový počet, kolik nám opatření dovolí," sdělil Stávek.

Ekonom Petr Pelc letos už uzavírání sjezdovek kvůli koronavirové pandemii nepředpokládá. „Nečekám, že vláda omezí venkovní aktivity. Naopak jim to může prospět, pokud budou omezené vnitřní," míní.

Paradoxně podle něj díky novému nařízení, kdy se testy nebudou proplácet, zájem o ně výrazně klesne. A tím pádem klesnou i počty nakažených.