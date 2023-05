/FOTOGALERIE/ Predátory mezi rostlinami ukazuje nová výstava v botanické zahradě na rohu Veveří a Kotlářské ulice v Brně. Masožravé květiny, které mimo jiné proslavila filmová komedie Adéla ještě nevečeřela, tam jsou k vidění od pátku.

Výstava masožravých rostlin v Brně. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Výstava se koná po jednadvacáté a potrvá do poslední květnové neděle. Návštěvníci si na ní prohlédnou více než šest set kusů exemplářů z celého světa od mírného pásma až po tropické včetně jiných druhů rostlin, které si vyvinuly masožravost. Nově uvidí, jak kvetou. Rostliny navíc mohou prozkoumat i pod mikroskopem.

„Zajímavostí je masožravá bromélie nebo květy u špirlic. Ty jsou způsobené studeným jarem, a tím i zpožděnou sezonou pěstitelů. Zatímco tedy v minulých letech už byly touto dobou odkvetlé, letos se jimi návštěvníci budou moci kochat,” uvedla odborná pracovnice botanické zahrady Hana Ondrušková.

Dávná móda v Brně. Podívejte se, co nosily hvězdné herečky Gollová nebo Mandlová

Zájemci se na výstavě také dozví něco o úskalích jejich pěstování. Možná je tak konzultace s odborníky. Konat se budou také přednášky. Jejich program a témata však pořadatelé teprve upřesní.

Cena vstupenky pro dospělé je 120 korun, zlevněné pro důchodce a studenty 60 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

„Velkou výhodou je odborné poradenství, které výstava nabízí. Na místě budou pěstitelé, kteří zejména začátečníkům, již by se rádi do pěstování masožravých rostlin pustili, s pěstováním poradí. Ať už se jedná o to, s jakou rostlinou začít nebo co daná rostlina potřebuje. Poradenství mohou využít i ti, kteří už doma nějakou masožravku mají a nedaří se jí. Mohou se tak dozvědět, co dělají špatně,” vyprávěla Ondrušková.

VIDEO: Svítící brněnské moře. Podívejte se, jak vypadá Moravském náměstí za tmy

Výstava je otevřená denně od devíti dopoledne do šesti odpoledne. Lze si prohlédnout všechny stálé expozice i instalaci fotografií Jaroslava Bučka - amatérského fotografa, který rád fotí především motýly, houby a hudební koncerty, a to do konce května.

„Na konci výstavy je malá prodejna, kde si lidé mohou některé vystavené rostliny rovněž zakoupit. Když se tak někdo do rostliny zamiluje, může si ji rovnou odnést. V nabídce máme všechny možné špirlice, mucholapky a podobně. Jedná se o velice kvalitní a krásné rostliny. S těmi, které si můžete koupit běžně v obchodě, se to nedá srovnat. Jsou to špičkové výpěstky,” dodala Ondrušková.