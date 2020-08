Šest let byl zvyklý vařit pro ty, kdo si přijdou vychutnat menu o sedmi chodech za téměř tisíc korun. Teď připravuje téměř dva tisíce obědů denně za cenu nepřesahující padesátikorunu. „Práci v nemocnici u svaté Anny nevnímám jako krok zpátky. Snažím se pomoct na místě, kde je to potřeba,“ svěřuje se devětadvacetiletý kuchař z vyhlášené brněnské restaurace Borgo Agnese Michal Trtílek.

Pacientům v nemocnici u svaté Anny vaří kuchař z Borgo Agnese. Omáčky s klobásou nahrazuje rybami. | Foto: Deník / Klára Vašíčková

V nemocnici začal vařit v polovině května. „Kvůli koronaviru nás všechny propustili. Doma mě to nebavilo, tak jsem přijal nabídku ke svaté Anně. Kdyby pandemie nebyla, tak tady nejsem. Prvního května jsem měl odletět do Anglie do restaurace Jamieho Olivera,“ prozrazuje muž.