Z více tramvají nebo trolejbusů budou od středy vybírat cestující při jízdě po Brně. Místo prázdninových začnou platit jízdní řády pro pracovní dny. Režim se změní i v celém integrovaném dopravním systému na jihu Moravy.

Brněnské řády ovlivní stejně jako v červnu rozsáhlé výluky ve Starém Lískovci, v Lesnické ulici v Černých Polích a také v oblasti Univerzitního kampusu v Bohunicích. „Další změny budou následovat od dvacátého září vzhledem k ukončení těchto výluk a zahájení akademického roku na vysokých školách,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Ve zbytku kraje přibudou zejména spoje pro dopravu dětí do škol. Další pak na frekventovaných trasách například mezi Zastávkou, Rosicemi a Brnem nebo mezi Vyškovem a Brnem. „Na lince S3 mezi Tišnovem a Brnem opět začnou jezdit vlaky ve špičkách každých patnáct minut. Na lince S2 mezi Brnem a Blanskem kvůli výluce není možné obnovit posilové vlaky, ale navýšíme kapacitu přidáním dalších vozů,“ ujišťoval mluvčí firmy Kordis, která je koordinátorem dopravy v kraji, Květoslav Havlík.

Cestující se ale zatím podle statistik dopravců do hromadné dopravy nevrátili v takovém množství jako v době před covidem. „Stále s námi cestuje asi o deset až patnáct procent méně,“ vyčíslila za brněnský dopravní podnik Tomaštíková.

Z pohodlí domova zatím stále pracuje například projektant Roman Příborský. „Městskou hromadnou dopravou jsem jezdil naposledy před rokem a půl,“ řekl muž, který do Brna za prací dojížděl z Ježova na Hodonínsku. Nejmenší zaplněnost tramvají nebo trolejbusů v Brně byla loni v březnu a v dubnu, tedy na začátku koronavirové pandemie.

V okresních městech tehdy jezdilo hromadnou dopravou pouze asi třicet procent cestujících. Menší zájem se, alespoň v Brně, projevuje na výši ztrát. „Za letošní rok se zatím vyšplhaly na 106 milionů korun, za loňský na 160,“ srovnala Tomaštíková.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je nižší zájem o cestování hromadnou dopravou způsobený částečně tím, že se někteří lidé ještě úplně nevrátili do běžného provozu a do zaměstnání dojíždějí jen některé dny v týdnu. „Je možné, že se situace už nikdy nevrátí do kolejí před pandemií, protože část lidí zůstane na home office nebo na kombinované variantě. Tedy část týdne doma, část v zaměstnání,“ uvedl.

Dopravci budou podle něj muset na novou situaci zareagovat. „A nebude to příznivé pro cestující. Buď se zvýší cena jízdného, nebo budou některé spoje vyřazovány, zůstane jich méně a sníží se komfort lidí,“ tvrdí ekonom.

Do vozů městské hromadné dopravy v Brně se stále nevrátili všichni cestující.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková