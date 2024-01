Na světlo ji tak museli vynést teprve novináři. Poté, co Haškovu rigorózní práci posoudili experti, označili její obsah za zcela nedostatečný a neodpovídající nárokům pro akademické práce. Problémem bylo zejména velmi malé množství citací a popisný styl. Někteří odborníci dokonce uvedli, že by Haškovu rigorózní práci, díky které dodnes užívá titul JUDr., neuznali ani jako práci seminární.

„Moje rigorózní práce prošla řádným řízením i obhajobou a splnila podmínky stanovené vysokou školou a příslušným zákonem. Jakýkoli komentář bude pouhým subjektivním názorem a tvrzením,“ reagoval před lety Hašek pro zpravodajský server iDnes.

Neexistující tisková mluvčí Lucie Proutníková

V době, kdy byl Michal Hašek jihomoravským hejtmanem, s médii léta komunikovala mluvčí Lucie Proutníková. Později se však ukázalo, že se celou dobu jednalo o kontroverzní lobistku Janu Mrencovou.

Přestože Hašek i Mrencová dlouhodobou spolupráci popírali a tvrdili, že se prakticky neznají, potvrdily jejich letitou komunikaci někdejší krajské mluvčí Eliška Holešinská Windová a Denisa Kapitančiková. Fiktivní mluvčí Proutníková měla od krajského úřadu dostávat asi čtyři sta tisíc korun ročně, peníze ale proudily právě k Mrencové.

„Dozvěděla jsem se to, když jsem rozeslala tiskovou zprávu a vzápětí mi volal jeden novinář, proč mu ji posílám, když on už ji má od Lucie Proutníkové. Jediný, kdo měl předtím tiskovou zprávu k dispozici, byla Jana Mrencová. Té jsem měla nařízeno tiskové zprávy posílat předtím, než je dostanou novináři. Ovšem na adresu pod dalším pseudonymem Eva Komínková,“ uvedla bývalá krajská mluvčí Kapitančiková v rozhovoru pro server iDnes.

Odborník na politický marketing Karel Komínek tehdy Deníku řekl, že načasování kauzy odpovídá začátku předvolebního boje. Schylovalo se totiž k podzimním krajským volbám, ve kterých Hašek hejtmanské křeslo neobhájil. „Pokud by to ale chtěl někdo strategicky využít, s případem by přišel v druhé polovině září, kdy už by kauza měla větší efekt,“ zmínil expert.

Celou kauzu Hašek před lety tvrdě popíral a opakoval, že s Janou Mrencovou nikdy nespolupracoval. „Haškovo lhaní přitom bylo dobře zdokumentované již z případu takzvané Lánské schůzky. Neměl by chybu opakovat, protože vše jen zhorší," sdělil tehdy politický marketér Komínek.

Lánská schůzka a jedenáct lží

Jedenáct lží předvedl Hašek v přímém přenosu v bývalém pořadu České televize Interview Daniely Drtinové. Lánský puč, jak je dnes schůzka s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem známá, se mu ale dokončit nepovedlo. Setkání Haška a takzvané protisobotkovské frakce sociálních demokratů se Zemanem se uskutečnila po sněmovních volbách v roce 2013.

Cílem skupiny bylo svržení někdejšího předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Svou pozici si nakonec udržel. Podle sociálnědemokratického politika Zdeňka Škromacha se naopak jednalo o provokaci řízenou Milanem Chovancem s cílem odstranit z vedení ČSSD názorové oponenty.

Ačkoli Hašek v televizním pořadu lánskou schůzku zuřivě popíral, vyšlo ještě během rozhovoru najevo, že se setkání s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem skutečně odehrálo. Potvrdil jej sociální demokrat Milan Chovanec. Politici se posléze shodně rozhodli zveřejnit prohlášení, na kterém schůzku potvrdili.

„Doposud jsme respektovali společnou dohodu všech účastníků, že o tomto standardním politickém setkání levicových politiků s levicovým prezidentem nad výsledkem voleb nebudeme hovořit. Vzhledem k tomu, že jeden z účastníků tuto dohodu nedodržel, schůzku potvrzujeme. Kategoricky odmítáme jakoukoli její interpretaci jako údajné přípravy takzvaného puče v ČSSD,“ napsal Michal Hašek 30. října 2013 na svém facebookovém profilu.