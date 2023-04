Pět případů vloupání do vinných sklepů vyšetřují teď policisté v Mikulčicích na Hodonínsku, a to v lokalitách u myslivecké chaty a u hřbitova. Ze sklepů zmizelo v prvním dubnovém týdnů jak potřebné nářadí, tak například i archivní víno.

Lupič při pokusu překonat zabezpečení dveří. Snímek je ilustrační. | Foto: Pixabay

Podle policistů ale lupič nadělal vinařům více škody tím, když se snažil dostat dovnitř. „Po pachatelích intenzivně pátráme. Nyní budeme vyhodnocovat kamerové záznamy, které jsme na místě zajistili,“ informoval v úterý policejní mluvčí Petr Vala.

Zloděj sice například ukradl ze sklepa dvanáct lahví archivního vína, ale následně je nechal v uličce poblíž. „I některé jiné věci odcizil a pak zanechal nedaleko místa činu. Takže ve většině případů se to, co pachatel sebral, také našlo, a to i včetně některých lahví,“ upozornil mluvčí policie.

Mezi ukradeným nářadím byla například motorová pila. Celková škoda se podle prvotních odhadů vyšplhala na pětatřicet tisíc korun, a to i včetně poškození sklepů, do kterých se zatím neznámý a nezvaný návštěvník vloupal. Podle zjištění policistů to zatím nevypadá, že by se pachatel následně přesunul do vinných sklepů v jiné obci.

O vykradení mikulčických sklepů místní na obecním facebooku informoval starosta Josef Dvořáček. „Požádal jsem policii o zvýšený dohled u nás v obci a v lokalitě bylo nainstalováno několik fotopastí,“ uvedl starosta.

Současně požádal o všímavost, obezřetnost a zabezpečení majetku. „Dle všeho se jedná o jedno až tři pachatele střední postavy. Lokalitu navštěvují mezi půlnoci a druhou hodinou ranní. Kdybyste si všimli něčeho podezřelého, kontaktujte linku 158,“ vyzval starosta.

Nezvaný host zavítal například do sklepa Petra Marady. „Dotyčný vypáčil zámky na dvou sklepech. Pak si je prošel, ale dál do lisovny se nedostal. Tak nám sebral bednu vína, ale zřejmě zjistil, že je těžká, tak ji nechal asi padesát metrů od sklepa," reagoval vinař s tím, že škoda tak vznikla jen na zámcích.

U sklepů se navíc našla položená malorážka.