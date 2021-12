Tato videohra ze středověku má na kontě celosvětově čtyři miliony prodaných kopií. Tvůrci deskové hry lákají na na unikátní propojení s mobilní aplikací. „Hru ovládá aplikace, která umožňuje s deskovou hrou pracovat zcela novým způsobem. Svět, ve kterém se hráči pohybují, skutečně žije a na jednání hráčů reaguje. Příběhově, hudbou, ruchy nebo jednáním nehráčských postav,“ popsal jeden z autorů Marek Loskot.

Živý mnich představuje mrtvé. Prohlédněte si s ním kapucínskou hrobku v Brně

Projekt podpoří částkou osmi set tisíc korun město Brno a Jihomoravský kraj ve spolupráci s inovační agenturou JIC. Z programu Prototypuj a ověřuj pro začínající podnikatelské nápady. „Celkem tři a půl milionu korun si rozdělí pět projektů,“ sdělil mluvčí agentury Martin Gillár.

Program Prototypuj a ověřuj



- podporuje podnikatelské projekty v rané fázi vývoje. Do čtvrté výzvy se přihlásilo celkem 25 projektů. Vítěze vybrala porota složená ze zástupce města Brna, agentury JIC i úspěšných podnikatelů z regionu.



- úspěšné projekty si rozdělí celkem tři a půl milionu korun – dva miliony investuje město Brno, zbytek pak Jihomoravský kraj.



Vítězové:



Boardcubator - desková hra Kingdom Come Deliverance: The Board Game



Groundcom Space - vývoj pozemní stanice pro komunikaci se satelity na nízké oběžné dráze v pásmech S a X



Zaitra - zpracování družicových dat na orbitě



TriCera - synergické kompozity pro vysokou úroveň balistické ochrany



Kolařík Martin - OnlyWeed, vysoce přesný a dostupný systém pro green-on-brown variabilní aplikaci herbicidů (aplikace herbicidu pouze na rostliny plevele před vyrašením plodiny)

V programu uspěly také dvě firmy, které s jinými projekty prošly inkubátorem Evropské kosmické agentury – Groundcom Space. Sestaví pozemní stanici, která může provozovatelům nanosatelitů ušetřit až polovinu nákladů a v konečné fázi nabídne tisíckrát rychlejší přenos dat.

Firma Zaitra zase vyvíjí produkt na bázi strojového učení, který dokáže vyhodnotit satelitní data přímo na oběžné dráze. „Přispíváme k tomu, že se hodnotné informace vytřídí ještě před odesláním na pozemní stanici. Šetříme tím datový přenos a urychlujeme zpracování surových dat na Zemi,“ uvedl ředitel firmy Marek Marušin. Uživatel podle něj může na změny reagovat výrazně rychleji, v ideálních podmínkách a téměř v reálném čase.

„Díky stabilní podpoře inovací a podnikání patří Brno mezi technologické metropole. Nové firmy s unikátním produktem znamenají nová pracovní místa a často i globální úspěch. Regionu to navíc zvyšuje prestiž,“ zdůvodnil dlouhodobou podporu náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.