Podle Filipa Vrány z brněnské Mendelovy univerzity, který se pivním trhem zabývá, se počet minipivovarů ustálil. „Silný boom z roku 2015, kdy vzniklo deset nových provozů, a z roku 2017, kdy dalších devět přibylo, máme zřejmě za sebou,“ zhodnotil.

Dodal, že nejvíc minipivovarů, jedenáct, je v Brně. „Je to univerzitní město se studenty, kteří experimentují. Navíc má specifickou pivní kulturu,“ odůvodnil.

Neznámou značkou se nenechá odradit třeba Aneta Martinková z Ráječka na Blanensku. „Netradiční pivo vždy ráda ochutnám, je to příjemné zpestření. Nejraději mám Květnici z Tišnova. Má zajímavou chuť a trochu v ní cítím kvítí,“ svěřila se.

Brněnský sládek Petr Hauskrecht se domnívá, že lze očekávat nárůst hostinských pivovarů, které vaří převážně pro svou restauraci. „Jde o obecný trend. Trh se zaplňuje a pro nově příchozí je stále těžší se uplatnit. Je jednodušší vařit pivo a rovnou ho u sebe prodat než řešit obaly, pořizovat sudy, zajistit distribuci nebo obchodní zástupce,“ vysvětlil.

Souhlasí si s ním majitel pivovaru Duck and Dog z Rajhradu na Brněnsku Petr Mifek. „Konkurence se zvyšuje a je problematičtější dostat se do hospod. My se snažíme, zlepšit technologii, rozšířit naši nabídku a posunout tak podnik dál,“ uvedl.

Počty minipivovarů na jižní Moravě



• rok 1993: 2

• roky 1994–2003: 3

• roky 2005, 2006: 7

• roky 2007–2009: 8

• rok 2012: 18

• rok 2014: 29

• rok 2015: 39

• rok 2017: 49

• rok 2020: 56