Současný prezident Zeman mu vytýkal nedostatek erudice, a proto podle něj rezort řídit nemůže. „Vzhledem k tomu, že celá řada odborníků, a naposledy to byli experti z Akademie věd, mi říkali, že se jimi mám zaštiťovat a že potřebnou odbornost mám, se přiznám, že to pro mě bylo trochu úsměvné a moc to nechápu. Trochu to hodnotím jako poslední záležitost, kdy pan prezident chtěl ukázat, že chce v zemi o něčem rozhodovat nebo něčemu bránit, a to ve věci, na kterou podle Ústavy úplně nemá právo,“ krčil rameny ministerský náměstek Hladík.