Právě díky mobilní podpoře zajišťování zaměstnanci ušetří papír i nachozené kilometry. „Mají zařízení, které přesně dokladuje stav na místě a vložené údaje on-line vidí operátoři i další pracovníci. Nehrozí žádné zkreslení či zpoždění informací. Samozřejmě ale zařízení fyzicky dál na místě kontrolují,“ vysvětlil Jiří Toman, jeden z IT specialistů, který za tento projekt zodpovídá.

Pokračuje také 3D skenování prostor elektrárny. „Tím umožňujeme detailní a reálný náhled do prostor většinou běžně nepřístupné technologie, a to pro pracovníky elektrárny i dodavatele například při přípravě prací nebo plánování investic,“ uvedla Jana Štefánková z Jaderné elektrárny Dukovany.

Do jedniček a nul se postupně mění také archivy a dosavadní dokumentace o provozu. „Digitalizace je tak pro nás hlavně o dalším posilování bezpečnosti a efektivity. V jaderných elektrárnách musíme mít stále perfektní přehled o stavu zařízení, o tom, že vše, co děláme je v souladu s projektem. Navíc je možné se všemi detaily zařízení virtuálně procházet prostory, do kterých je za provozu obtížné vstupovat. Zatím jsme ušetřili přes 50 tun papíru a stovky nachozených kilometrů," doplnil

Odstranění papírových dokumentů je nejen krokem zelenějším elektrárnám, ale přispívá i ke zvyšování bezpečnosti a efektivity provozu.