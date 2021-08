„Když mi pak dovezli stroje, stála jsem před nimi a říkala si: No nic, jdu to zkusit,“ směje se.

A šlo to. Na její zmrzlinu se v prodejně Barčelato v brněnkém Králově Poli stojí řady. „Celý kurz byl hodně i o počítání struktury. Třeba o tom, jak složit recepturu, z čeho se skládají suroviny. Jen v praxi jsem si to ozkoušela až sama,“ míní.

Nápad na zmrzlinárnu se zrodil najednou. „Miluji zmrzlinu. Mám vystudovanou ekonomku, dřív jsem pracovala v kanceláři. Už dlouho mě to nebavilo. Pořád jsem si přála něco svého. Vymýšlela jsem, v čem bych mohla podnikat a pak jsem si najednou řekla, že půjdu do zmrzliny. Tak jsem se do toho vrhla,“ vypráví.

Projekt na vlastní zmrzlinárnu tak začala připravovat už před pandemií koronaviru. „Myslela jsem, že koupím jeden přístroj, začnu vyrábět a bude to. Ale technologie je strašně drahá, takže celou první vlnu jsem nakonec měla čas plánovat, šetřit. Nakonec všechno trvalo přes rok,“ popisuje.

A nejtěžší podle ní bylo vymyslet název. „Nakonec je to spojení mého jména a italského slova gelato: Barča a gelato, takže Barčelato,“ vysvětluje.

Po měsících příprav první zákazníky přivítala letos v květnu. „Zmrzlinu vyrábím každé ráno, snažím se, aby byla vždy co nejčerstvější. Používáme opravdu základní suroviny, smetanu, ovoce, žádné chemické pasty,“ dodává.

Vymyšlenou má asi třicítku příchutí, a přichází s novými. Lidé ochutnají třeba makovou s povidly nebo příchuť banánový milkshake. „Poprvé jsem dělala třeba veganskou pistácii. Ale máme i stálice jako čokoláda, jahoda, citrón,“ usmívá se.

Podnik plánuje rozšířit i do vedlejšího prostoru, který zatím slouží jako sklad. „Chtěla bych tam pár stolečků, aby se tam dalo posedět i přes zimu s kávou, dezertem nebo klasickým zmrzlinovým pohárem s ovocem a šlehačkou,“ plánuje zmrzlinářka.