Na agresivní obsah upozornili Deník Rovnost opoziční zastupitelé. „Jsme toho názoru, že člověk ve veřejné funkci, kterou pozice místostarosty je, své názory musí prezentovat uvážlivěji a obezřetněji v návaznosti na to, že bude spojovaný právě ve vztahu ke své funkci. Jsme zděšení z obsahu příspěvků, skutečně jsou za hranou jakékoli slušnosti,“ sdělil zastupitel Jiří Uher z Okrašlovacího spolku Lednice.

Místostarosta Dora na tom, co napsal, trvá. „Nikoho nevyzývám k revoluci, píši pouze to, co si myslím. Jde o můj osobní názor a nikoho nenabádám, aby ho sdílel. Každý má svůj rozum, aby si to přebral. Vůbec to není možné spojovat s mou funkcí místostarosty. Jsem taky jen člověk. Z mého pohledu je koronavirus pouze nafouknutou mediální bublinou,“ zareagoval na dotaz Deníku Rovnost místostarosta, který je členem hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

Starosta obce Lednice Libor Kabát se od jeho slov distancoval. „Nejde rozhodně o žádné oficiální stanovisko vedení obce. Sociální sítě tak bedlivě nesleduji, nemohu tedy vědět o všem, co je kde napsáno. Pokud by hovořil pan Dora z pozice místostarosty, potom bych se o jeho vyjádření pochopitelně zajímal. Zasahovat do jeho osobních práv vyjádřit svůj názor však nehodlám,“ řekl Kabát.

Poznamenal zároveň, že jde podle něj o uměle vytvořenou senzaci. „Je věcí veřejnou, že se opoziční zastupitelé snaží za každou cenu vyrobit problém. Je to jen bouře ve sklenici vody. Chtějí si s ním vyrovnat účty,“ domnívá se Kabát.

Dora v letošních volbách kandidoval do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Neúspěšně. „O to víc zarážející jeho výroky jsou. Jde o člověka, který má evidentně vyšší ambice než jen zůstat místostarostou obce. O to více by si měl dávat pozor, co říká, komu a jak se prezentuje,“ upozornil Uher.

Znehodnocení práce zdravotníků

Místostarosta oponoval právem na svobodu slova. „Žijeme ve svobodné zemi, tedy alespoň v to doufám. Tisíce lidí, se kterými jsem se od počátku krize bavil, mají tentýž názor. Nesouhlasím s kroky vlády, nezvládla to, selhala. Nesouhlasím s tím, jak zasahuje do životů občanů. Nepopírám, že jsou plné nemocnice, ale domnívám se, že ti s lehčím průběhem by měli ležet spíš v hotelích. Nevidím jediný důvod k tomu, abychom zveřejňovali počty zemřelých. K čemu? Nikomu to neprospívá,“ uvedl Dora.

Jeho slova doslova šokovala ředitele břeclavské nemocnice Petra Baťku. „Taková vyjádření mi připadají jako zcestná. Jde o znehodnocení práce zdravotníků z první linie, kteří jsou na pokraji svých sil. Aktuálně je výrazně vyšší tlak na lůžka intenzivní péče. Stalo se to, co jsme nechtěli, a onemocnění bohužel zasáhlo nejzranitelnější populaci seniorů, kteří se nyní potýkají s jeho výrazně horším průběhem než na jaře. Na základě toho, co pan místostarosta napsal, bych mu doporučil, ať se přijde podívat na naše ARO,“ vyzval Doru Baťka.

Podle politologa Michala Pinka jde o typický příklad, jak se komunální politici snaží upoutat na sebe pozornost. „V první řadě je třeba se podívat, ze které strany pochází či na jaké kandidátní listině lze najít jeho jméno. V případě, že jde o komunálního politika z hnutí Svoboda a přímá demokracie, tak je to jasné. Snaží se na sebe za každou cenu upozornit a dát o sobě vědět,“ zhodnotil.