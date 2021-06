„Právě v tomto obdobě je extrémně důležitá. Ovlivňuje zdraví matky i vývoj miminka,“ říká za tým studentů Lindovská.

Na instagramovém profilu Jím za dva studenti popisují význam různých potravin. Důležité je podle nich cílit na kvalitu potravin, pestrost a vyváženost stravy. „Na webových stránkách a sociálních sítích navíc koluje spousta dezinformací, kterým je snadné uvěřit,“ míní studentka.

Rozšířené jsou různé seznamy zakázaných potravin nebo mýty, které často nejsou pravdivé. „Ženy se třeba často ptají, zda mohou v těhotenství játra. Ta jsou totiž výborným zdrojem kyseliny listové, obsahují ale i vitamín A, který ve větším množství může vyvolat poškození plodu,“ vysvětluje studentka.

V příspěvcích na Instagramu se proto vždy zaměří na konkrétní téma, o kterém přinášejí informace. Jedním z nich jsou třeba konkrétní vitamíny nebo minerály. „Jednomu námětu věnujeme tři příspěvky. Třeba u vápníku nejprve vysvětlíme, co to vlastně je a k čemu slouží, pak kde jej najdeme, a nakonec co způsobuje jeho nedostatek,“ popisuje Lindovská.

Vyhledávání informací a přípravu příspěvků nebere čtveřice na lehkou váhu. Vycházejí z vědeckých článků a získané údaje konzultují s dalším nutričními terapeuty. „Trvá strašně dlouho, než příspěvek vznikne. Chceme mít ale vše podložené a sdělovat to lidsky. Doktoři mají někdy tendenci mluvit složitě, takže cílem je, aby byly informace srozumitelnější,“ dodává studentka.

V budoucnu by chtěli studenti vytvořit brožury, které by si přečetly ženy v gynekologických ordinacích po celé republice. „Chceme jednu obecnou brožuru, ve které bude stručně shrnuté vše. Pak bychom se chtěli zaměřit na konkrétní skupiny, třeba matky vegetariánky,“ plánuje Lindovská.

S projektem se navíc přihlásili do soutěže Angelini University Award. „Píšou nám odborníci i maminky. Výhra v soutěži by nás pomohla rozšířit mezi lidi, bylo by to skvělé," říká studentka.