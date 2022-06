Místní se tam scházeli na obědech, naposledy před katastrofou si dopřávali dršťkovou polévku. Situovaná na náměstí sloužila i pro nejrůznější společenské akce a také přespolním, zvlášť v letní sezoně turistům a lufťákům, jak říká majitel. Novou hospodu plánuje opět v rustikálním stylu, zatím je v podobě obvodového zdiva.

Obavy z dalšího tornáda: bouře na Břeclavsku ukázala trombu, podívejte se

Sečkář o berlích přichází na stavbu den co den. Zranění nohou ale utrpěl ještě před tornádem. Řemeslníci aktuálně ukládají vazníky, na což naváží konstrukcí nové střechy. „Po tornádu jsme museli nejprve poškozenou restauraci strhnout. Dále opravit náš dům hned za ní, který přišel o patro. A nějaký čas zabralo dědické řízení. Se stavbou jsme tak začali až v polovině března, před příští letní sezonou chceme mít hotovo,“ popisuje majitel.

Jak dodává, stavební materiál naštěstí nakoupili už loni. „Zdražuje se všechno, vždyť jen jedna cihla na zdění stojí kolem dvou stovek. A téměř nic není na skladě, na dodání si počkáte,“ hlásí a vedle stojící šéf party řemeslníků přikyvuje.

Stavebníci uprostřed návsi jsou hned „na ráně“. První měsíce po tornádu Sečkář rozdal řadu rozhovorů médiím. „Kdo bude v novinách, platí chlebíčky!“ špičkují se tesaři.

Šrámy i po výročí

Budovy základní školy, sokolovny, radnice, smuteční síň, infrastruktura a v další fázi veřejné prostranství. To vše postupně obnovují v Moravské Nové Vsi. „Nenudíme se. Během jednoho roku pracujeme na obnově a přípravě generálních oprav takového objemu staveb, který bychom normálně rozprostřeli do roku 2040,“ počítá tamní starosta Marek Košut.

Práce budou mít představitelé obce dost i po podzimních komunálních volbách. První muž radnice přes všechno vytížení chce pokračovat a hodlá kandidovat.

200 tisíc tun odpadu po tornádu jsou pryč. Část slouží i k výrobě energie

Také jednašedesátiletý restauratér Sečkář, jako mnozí další poškození tornádem v jihomoravských obcích Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice a v hodonínském Pánově, prožívá nejnáročnější životní období. „Začalo to pandemií. Rok a půl jsme měli restauraci ve stínu lockdownu, pak přišlo tornádo. Majetek je to poslední. Tornádo mi vzalo bratra, to je na tom všem nejhorší. Naštěstí dcera se zeťákem, kteří bydleli v patře našeho domu, byli tou dobou na dovolené,“ povídá.

Katastrofu si o blížícím se prvním výročí moc připomínat nechce. „Je třeba jít dál,“ podotýká. Na poslední červnovou sobotu, den po výročí, v Moravské Nové Vsi naplánovali obecní den s kulturním programem. „Bereme to jako odreagování. Nejde o připomínku hrůz, na ty chceme všichni zapomenout,“ vysvětluje starosta Košut. Lidé si přesto určitě vzpomenou na všechnu pomoc - počínaje dobrovolníky v prvních dnech a týdnech.

Uklidnil ho Kosmas

Většina poškozených střech je už dlouho po opravě. Šrámy v Moravské Nové Vsi i dalších obcích jsou nicméně stále znatelné, vidět jsou třeba mezery mezi zástavbou po zdemolovaných domech či oprýskané fasády. „Nejvíc mi na náměstí a v okolí chybí stromy. Obnova zeleně potrvá nejdéle,“ rozhlíží se Sečkář. Naproti na budově radnice aktuálně pokrývači pokládají nové střešní tašky. I místní kostel doposud obepíná lešení. Sloupy s elektrickým vedením budou v poškozených částech minulostí, energetici při rekonstrukci využijí příležitosti a umístí kabely do země. Kvůli tornádu se městys výrazně mění.

Fotoknihu o tornádu na jihu Moravy dělám kvůli dalším generacím, říká její autor

Strach z dalšího tornáda v některých místních zůstává. U Ivana Sečkáře ne. „Výstrahy meteorologů, bouřky i zvedající se vítr příliš neřeším. O silné vichřici, tornádu psal kronikář Kosmas před 900 lety, snad máme po loňsku na Moravě a v Čechách na dalších pár století pokoj,“ zakončuje.