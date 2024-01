Pro místní je tato akce naprostou novinkou. „Je to první ročník. Pořádáme ho coby moravskobudějovické spolky. Oslovili jsme každého, kdo by se chtěl zapojit. Výtěžek po odečtení všech nákladů věnujeme našim mladým hokejistům,“ vysvětluje starosta Martin Ferdan.

Ten po nádvoří ale rozhodně nechodí v obleku, jak by patřilo k prvnímu muži ve městě. Prodává maso v jednom ze stánků, čemuž uzpůsobil i svůj oděv. „Teď jsou zabijačky už docela vzácné a my hledali inspiraci v okolních vesnicích. Maso máme z jatek, stejně tak jelita, jitrnice i ovar. Pečení prasete už jsme si vyzkoušeli dřív. To je dobrá věc a lidi to mají rádi,“ říká Ferdan, zatímco prodává jeden bůček za druhým.

Nepřekvapilo ho, že přišlo tolik lidí. „Už loni jsme dělali Gulášfest, ten se taky vydařil. Dnes vyšlo i počasí. Město navíc žije, lidé se na takové akce těší. Takže věřím, že do dvou odpoledne budeme mít maso vyprodané,“ dodává starosta.

Je krátce před polednem a maso opravdu rychle mizí. Zájem o něj je skutečně velký, stejně jako o polévku, která se vaří ve velkých kotlích. „Koupila jsem si šrůtku bůčku. Zítra si ho uděláme k obědu,“ prozrazuje Anna Svobodová.

Akci si pochvalovala. „Když jsem bývala mladší, chodila jsem na zabijačky k babičce nebo ke strýčkovi na vesnici. Prase tam vždy viselo za nohy, řezník ho spařil, porcoval, my pak míchali krev. Tohle tady není, ale nijak to nevadí. Jinak jsou to zkrátka zabijačkové hody se vším všudy,“ vypráví usměvavá žena.

Nakonec se ale zřejmě dostane masa a dalších pochutin pro všechny. Ti, kdo vydrží přes poledne, mohou ještě sledovat narážení historického pivního sudu. A kdo by se chtěl veselit dál, má také možnost. Kapela Paroháči hraje k tanci i poslechu. A také k zabijačkovému rautu, který se podává v přilehlých konírnách.