Jižní Morava Určuje hranici mezi Českou republikou a Slovenskem. Most na silnici druhé třídy mezi Lanžhotem na Břeclavsku a slovenskou obcí Brodské přes řeku Moravu se nyní nachází ve velmi špatném až havarijním stavu. Jihomoravský kraj ho plánuje opravit. Zastupitelé minulý týden schválili memorandum o přípravě stavby.

Stav mostu je na šestém stupni ze sedmi, tedy druhém nejhorším. Je velmi významný pro meziregionální dopravu, turistický ruch i náhradní dopravu za železnici. „Ne všichni mají dálniční známku. Most využívají lidé, kteří cestují z Brodského nebo Kútů přes hranice za prací. Ze Slovenska jezdí hodně zdravotníků třeba do břeclavské nemocnice,“ zmínil lanžhotský starosta Ladislav Straka.

Zastupitelé Trnavského samosprávného kraje budou memorandum schvalovat 30. září. „Celkovou opravu mostu včetně jeho nadzvednutí o přibližně jeden metr považujeme za nevyhnutelnou. Počítáme též s přizpůsobením příjezdových cest na obou jeho stranách,“ sdělil trnavský župan Jozef Viskupič.

Kdy stavba začne, zatím není jasné. „Naší snahou však je, aby rekonstrukce začala v letech 2022 nebo 2023,“ sdělila jihomoravská krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Opravy mostů na jihu Moravy:



celkový počet mostů ve správě Jihomoravského kraje: 1141



k 1. lednu 2020 v havarijním stavu: 17 (v roce 2016 33)



příklady letošních oprav:



- most na II/395, Dolní Kounice (Brněnsko)



- most přes Lejtnu na III/39517, Bratčice (Brněnsko)



- most na III/39513, Syrovice (Brněnsko)



- most na II/381, Velké Němčice (Břeclavsko)

- most na III/0507, Bučovice (Vyškovsko)

Náklady na opravy zatím Jihomoravský kraj nevyčíslil. Slovenská strana je odhaduje asi na čtyřicet milionů korun. „Polovinu zaplatíme my, polovinu Trnavský kraj,“ řekl náměstek hejtmana Roman Hanák.

Opravu vítá třeba Martin Hemza z Velkých Bílovic na Břeclavsku. Po mostě se vracel před pár lety z dovolené. „Už tehdy nevypadal moc zdravě. Ideální by bylo, kdyby most opravili nyní, pokud zase zavřou hranice,“ řekl v narážce na koronavirovou pandemii.

Lanžhotský starosta Straka bude žádat, aby most zůstal i při opravách alespoň částečně přístupný.

O objízdných trasách se obě strany mezi sebou zatím nebavily. Jasno bude až po zpracování projektu.

Krajští silničáři postupně snižují počet mostů v havarijním stavu. V lednu jich bylo na jihu Moravy sedmnáct. „Pro srovnání v roce 2016 třiatřicet. Ovšem neopravili jsme za poslední čtyři roky pouze šestnáct havarijních mostů, některé se do tohoto stavu postupně posunuly,“ uvedla Brindzáková.

Ani jeden podle ní aktuálně není ve stavu, kdy je nutné jej uzavřít. Celkem má Jihomoravský kraj ve své správě 1141 mostů. „Letos opravujeme například mosty ve Velkých Němčicích na Břeclavsku, v Bučovicích na Vyškovsku, v Bratčicích či Syrovicích na Brněnsku nebo v brněnské Fryčajově ulici,“ vyjmenovala Brindzáková.