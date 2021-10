A bude hůř. Už 27. října totiž silničáři kvůli opravě dřívějších objízdných tras zcela uzavřou vozovku z Brodu nad Dyjí do Dolních Dunajovic. Drnholečtí tak do Mikulova budou moci jezdit pouze skrz Pasohlávky a rychlostní silnici R52. „Ředitelství silnic a dálnic provedlo opravy objízdných tras v určitých nejhorších vytipovaných úsecích, jsou zde ale i další úseky silnic či mosty v neuspokojivém stavu. Některé již projekčně připravujeme a jejich oprava bude záviset jednak od zajištění všech potřebných povolení a podobně, a pak také od toho, zda se podaří na opravy získat peníze,“ naznačil Olšák.

Místní kvůli uzavírce denně najedou zhruba deset kilometrů navíc. „Opravdu je to nepříjemné, prodlužuje se nám cesta na Mikulov, musíme jezdit přes Brod nad Dyjí nebo přes Pasohlávky, kde se napojíme na rychlostní silnici R52. Nikdo z toho není nadšený, ale nedá se nic dělat. Musíme to vydržet,“ popsal Ivičič.

Téměř dva roky trvají dopravní komplikace tak Drnholeckým jen tak neskončí. „Po starém mostě k nám vedl vodovod. Silničáři tak kvůli němu museli nejprve postavit provizorní přemostění, kterým k nám vede voda. Jakmile bude nový most hotový, tak se vodovod opět přesune zpět a pilíře se demontují,“ ukazoval na místě starosta městyse Jan Ivičič.

Kudy vedou objízdné trasy? - Auta do dvanácti tun mohu projíždět po silnicích třetích tříd 39613, 39614,39615 přes Brod nad Dyjí i v opačném směru. - Vozidla nad dvanáct tun pak po silnici třetí třídy 39613, druhé třídy 396 směr Nová Ves a pak po rychlostní silnici R52 do Mikulova i v opačném směru.

Dobré Pole Drnholec Dyje most stavba | Video: Deník/Iva Haghofer

/VIDEO/ Hluk vystřídalo absolutní ticho. Poté, co jim téměř rok z důvodu vedení objízdné trasy kvůli uzavírce mostu přes Nové Mlýny dennodenně projížděly pod okny tisíce aut, je nyní příjezdová silnice od Dobrého Pole do Drnholce na Břeclavsku cestou duchů.

