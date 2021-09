Podle poděbradského starosty Jaroslava Červinky spojuje jeho město s Kunštátem především osobnost slavného českého krále Jiřího z Poděbrad. Zástupce lázeňského města přijel až ze Středočeského kraje. „V letošním roce si navíc připomínáme výročí 550 let od smrti krále Jiřího,“ zdůrazňuje Červinka.

Na místo dorazily také návštěvy z dalších obcí v regionu. „Už jsem tady jednou byl, ale dnes jsem poprvé dorazil oficiálně. Stihl jsem si to tady dnes projít. Obdivuji krásnou keramiku a umění jejích výrobců,“ vzdává vystavovatelům hold starosta Kotvrdovic na Blanensku Jindřich Kocour.

V nepřeberném množství stánků vystavuje také například Tatjana Kulina, která působí jako keramička právě v Kunštátu. I když původně pochází z Ukrajiny, sny si už od devadesátých let plní se svým manželem právě v malém městě na Blanensku. K dispozici jsou tak jedinečné obrazy Sergeje Kulina, zatímco jeho žena vystavuje keramické sošky. Zobrazují například různé motivy andělů. „Vyrábím je sama,“ potvrzuje žena.

Podle ní cena některých větších výrobků dosahuje až na osm tisíc korun. Zájemce však fascinují a jeden z nich si tak keramickou kouli za tisíce brzo hrdě odnáší. „Opravdu to poneseš domů? Ty jsi prostě blázen,“ kroutí hlavou s úsměvem další návštěvnice jarmarku, která ho doprovází.

„Je to skutečně velký objekt, takže s ním je práce obtížná a zabere navíc spoustu času. Protože se už blíží mrazíky, nové už v říjnu vyrábět nebudeme. Ty, co vidíte, jsou tak pro letošní rok už poslední,“ vypráví Trbušková.

S účastí je spokojený také starosta Kunštátu Zdeněk Wetter, město akci každoročně pořádá. Zatímco loni se kvůli covidu změnila na pouze jednodenní jarmark, letos zahrnuje znovu celý víkend. „Tím, že návštěvníci i nadále přicházejí, nás utvrzují v přesvědčení, že pořádání takové akce má smysl a že to stojí zato. Vyrážejí k nám přitom nejen z blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších míst v zemi,“ komentuje Wetter, když po jedné hodině odpoledne oficiálně prohlašuje letošní ročník za zahájený.

Zájem je skutečně enormní. Mezi stánky se návštěvníci navzájem často jen s obtížemi vyhýbají. „Díky keramice i dalších řemeslům v sobě objevujeme to dobré a především zmíněné kořeny, které nejsou pouze základem našich životů, ale i naší kultury,“ dodává farář Košulič.

Tradice hrnčířství sahá v Kunštátu až do středověku, po sametové revoluci se ve městě rychle rozmohly soukromé hrnčířské dílny. „Bývám tady na jarmarku každý rok a vždy jsem překvapený, kolik se tady sejde lidí. Znovu tím objevují tyto tradice, ale především svoje kořeny. Je důležité, abychom v takových tradicích jako je mimo jiné právě keramika pokračovali,“ říká k tomu kunštátský farář Petr Košulič, který za keramikou vyrazil také letos.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.