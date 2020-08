Nejvíce popadaných stromů řešili hasiči v Brně a na Brněnsku. „Mezi druhou hodinou odpoledne a sedmou večer jsme zasahovali u sedmnácti událostí souvisejících se silným větrem. Nejčastěji jsme odstraňovali nebezpečně nakloněné nebo spadené stromy a nalomené větve. Ve třech případech jsme provizorně opravili uvolněné střešní krytiny. Jednou odstranili špičku hodové máje," informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Nikdo se naštěstí nezranil, jeden ze stromů ale například spadl na osobní auto.

Jak již ve středu Deník Rovnost informoval, silný vítr a s ním související velké vlny na nádrži Nové Mlýny způsobily komplikace lidem, kteří si užívali aktivní odpočinek na vodě. Vodní záchranáři museli nejdříve pomoci na břeh čtveřici, které se do člunu dostala voda. Plavidlo se následně potopilo. Jízdu ve vodě o dvě hodiny později nezvládl ani mladý surfař, který si při pádu z prkna do vln poranil ruku a záchranáři jej museli převézt do nemocnice.