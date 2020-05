Do ulic jihomoravských měst se vrací život. Od pondělka si lidé díky spuštění další vlny uvolnění opatření na zastavení šíření koronaviru zajdou posedět na zahrádky restaurací, barů či kaváren, dočkají se také ti, kteří dosud nemohli jít do kostelů na bohoslužby, nebo jejichž vlasy se bez profesionálního zásahu kadeřníka začaly vymykat kontrole.

V jihomoravských městech otevírá většina zahrádek. Třeba v centru Brna opět ožijí venkovní prostory restaurace Zlatá loď, výčepu Na stojáka a mnoha dalších. „Máme celkem pět podniků a ve čtyřech z nich lidi přivítáme na zahrádkách. Otevře Bar, který neexistuje, Slast, 4pokoje a Whiskey bar, který neexistuje,“ zmínil spolumajitel známých brněnských podniků Jan Vlachynský.

Na pivo s přáteli zamíří po více než měsíci Brňan Radek Zeman. „Ještě nevím kam, ale nějaká hospoda se najde. Není to o tom jít dovnitř, ale někde si sednout na točené,“ těší se.

V centru Brna se touze lidí po opětovném posezení na zahrádkách a podnikům netrpělivě vyhlížejícím zákazníky rozhodla vyjít vstříc i městská část Brno-střed. „Odpustíme například místní poplatek za restaurační zahrádky, provozovatelé si je navíc mohou otevřít, i když ještě nemají povolení,“ poznamenala mluvčí Kateřina Dobešová.

I pondělní otevření zahrádek ale provází komplikace, zahrádky podléhají hygienickým opatřením, třeba stoly mají být od sebe jeden a půl metru. „Kapacitu zahrádky jsme museli snížit asi o třetinu a tedy oddělat stolky. Ale bude hodně záležet i na tom, jak budou lidé respektovat nařízení. Doufám, že se budou chovat prostě normálně,“ řekl majitel Líšeňského pivovaru v Brně Petr Červenka.

Již v pondělí otevře zahrádku u znojemského Horního parku i pizzerie a kavárnu Corso. „Má být asi devět stupňů, proto nečekáme žádný nával, ale vsadíme na to, že pár lidí přijde aspoň v bundě. Jsme skutečně rádi, že můžeme začít otvírat, “ řekl provozní restaurace Michal Novák.

Počínaje pondělkem si Jihomoravané konečně zajdou i do kadeřnictví, holičství či na kosmetiku. Zákazníky přivítá i salon MM Hair Care v centru Brna. „Zájem je obrovský, lidi nám volali každý den v době celé pandemie,“ poznamenal ředitel salonu Milan Motyčka.

V dalších dnech a týdnech se nyní nezastaví ani Andrea Fábry z brněnského kadeřnictví Gabriela. „Otevřeme samozřejmě již v pondělí. Zájem lidí je obrovský, úplné šílenství. Spousta lidí nám volala hned, jak jsme museli zavřít, abychom si je poznamenali na termíny, když už budeme opětovně otevření. A od chvíle, kdy bylo jasné, že to bude jedenáctého května, jsem prakticky nesložila telefon od ucha,“ okomentovala.

Konečně tváří v tvář se setkají věřící s faráři. Uvolnění totiž zahrnuje i povolení bohoslužeb s účastí nejvýše sto lidí. „Jestli a v jaké přesně podobě se bohoslužby budou konat, záleží na jednotlivých farářích,“ poznamenala mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Farníky přivítá při obřadu třeba i farář Jan Pacner z brněnského kostela U svatého Jakuba. „Ve všední dny početně není problém dodržet stanovené podmínky, ale v neděli nejspíš budeme muset limitovat počet. V rouškách jsou navíc bohoslužby specifické. Lidé budou po kostele rozesetí a pro mnohé to bude netypické. Já jsem člověk, který se rád dívá lidem dívá do obličeje a komunikuje, takže v rouškách je to trošku jiné. Ale zároveň se už na všechny těším,“ uvedl.

Na bohoslužby si zajdou lidé i ve Vyškově. „Ve Vyškovském kostele budeme nyní využívat místenky, osazenstvo se bude ve skupinách do sta lidí vždy střídat,“ uvedl vyškovský farář Michal Pořízek.

Jihomoravané si opětovně vychutnají také sledování filmů. I návštěva kina ale bude jiná, než na jakou byli lidé dosud zvyklí. „Máme kapacitu 475 lidí, teď tam půjde sto. Beze zbytku naplníme, co nám určuje hygienická norma, a v tom režimu otevřeme. Uvidíme, co bude. Nějaké vstupenky v řádu jednotek a desítek jsou na pondělní představení už prodané, takže to je velmi pozitivní zpráva,“ řekl ředitel brněnského kina Scala Radek Pernica. Kino zatím ponechá pro zájemce i projekce přes internet Moje kino live.

Od úterý lidé uvidí filmy také třeba v boskovickém kině Panorama. Na znovuotevření se bude promítat dokument V síti. Podle ředitele kina Tomáše Marvana budou diváci přesně dle stanovených nařízení sedět jen v sudých řadách a mezi sebou mít volná sedadla. Do kina tak může na film přijít maximálně třiapadesát lidí. „Ale i za to jsme rádi. Poslední dva měsíce jsme sice promítali on-line, ale návštěvnost byla slabá. Promítaly se totiž starší filmy, které už v kinech šly,“ poznamenal Marvan.

Povětšinou v úterý či dalších dnech tohoto týdne se návštěvníci opět dostanou do prostor jihomoravských muzeí a galerií. Na uvítanou lidi v mnoha z nich čeká sleva na vstupném. Třeba do brněnské hvězdárny se lidé do konce června vypraví na představení za sníženou cenu padesát korun.

Moravské zemské muzeum v pondělí otevírá například Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka a vybrané výstavy v Dietrichsteinském paláci. „Až do odvolání se k nám lidé dostanou za poloviční vstupné,“ nastínila mluvčí muzea Barbora Javorová.

V úterý otevře prostory i Muzeum města Brna, či brněnské Technické muzeum. Ve stejný termín se lidé opět podívají i do brněnského Letohrádku Mitrovských. „Unikátní výstavu České korunovační klenoty na dosah jsme prodloužili až do osmadvacátého června,“ pozval vedoucí objektu Petr Lukas.

Bez odpočinkových zón a s dezinfekcí na každém kroku. Otevřou i nákupní centra

Před začátkem pandemie byly neustále plné, teď si je lidi užijí za zpřísněných hygienických podmínek, bez jídelních i odpočinkových zón. V pondělí otevřou návštěvníkům v kraji i obchody ve velkých obchodních centrech.

Lidé si opět zajdou nakoupit třeba do brněnské Vaňkovky. „Obchody, které mohou otevřít, otevřou. Na mnoha místech v centru máme stojany s dezinfekcí, pokud by přišel někdo bez roušky, jsme připravení mu ji nabídnout. Na dodržování hygienických pravidel dohlédne naše bezpečnostní služba,“ uvedla ředitelka centra Monika Pyszkowska.

Vydezinfikovat si ruce budou nakupující muset i při vstupu do brněnského Velkého Špalíčku. „Budeme dodržovat to, co vláda nařídila. Odstupy dva metry, zbytečně se nezdržovat, nakoupit, odejít,“ podotkla Jana Zubková ze správy centra.

Třeba v Nákupním centru Královo Pole lidi upozorní na pravidla také infografiky a plakáty. „Na návštěvníky už se moc těšíme. Abychom však zabránili shlukování lidí, odstranili jsme veškeré relaxační zóny,“ poznamenala marketingová manažerka nákupního centra v brněnském Králově Poli Edita Smělíková.

V brněnském centru Avion se rozhodli některé podobné plochy ponechat. „Nechali jsme dvě sedací zóny pro starší lidi, protože ti si přeci jen někdy při nákupech potřebují i odpočinout,“ řekl ředitel centra Petr Navrátil.

Na otevření nákupních center se už těšila i Martina Jánská. „Některé značky jsou pouze v nich. Ale samozřejmě se tam nechystám trávit moc času,“ uvedla.