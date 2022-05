Dosavadní největší výtvor umělce už zhruba za měsíc opustí areál kovárny. Následně kolem něj budou projíždět řidiči poblíž Rakvic. Plastiku si u kováře Valáška objednalo vedení obce, jež má raka říčního ve znaku. „Zastupitelstva roky řeší, co do středu okružní křižovatky umístit. Ve hře byl v minulosti i mamut nebo myslivec. Já jsem zase z recese navrhoval postavu starosty s odnímatelnou hlavou. Měnila by se podle toho, kdo zrovna sedí na radnici. Místostarosta Pavel Rous pak přišel s nápadem oslovit pana Valáška, autora pětimetrové kovové plastiky kapra na kruhovém objezdu v Pohořelicích,“ řekl Deníku Rovnost starosta Radek Průdek.